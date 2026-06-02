Krzysztof Gawkowski: Decyzja prezydenta Ukrainy jest niezrozumiała i godzi w nasze dobre stosunki

2026-06-02, 08:05  Marcin Doliński/BN
Wicepremier Krzysztof Gawkowski (trzeci od prawej) na spotkaniu z mieszkańcami Świecia/fot. Marcin Doliński

Wicepremier Krzysztof Gawkowski uważa decyzję prezydenta Ukrainy, który nazwał jedną z jednostek wojskowych imieniem UPA, za niezrozumiałą i godzącą w dobre stosunki polsko-ukraińskie. Do tej sprawy minister cyfryzacji odniósł się podczas spotkania z mieszkańcami Świecia.

- Nikt z naszych gości z Ukrainy czy sama administracja prezydenta Zełeńskiego nie powinna dziwić się, że są coraz mocniejsze słowa sprzeciwu ze strony polskiej - mówił wicepremier. - Myślę, że to jest brak roztropności politycznej, takiego myślenia, że w interesach pomiędzy państwami, które mają niezabliźnione historyczne rany trzeba więcej roztropności. Tego ze strony pana prezydenta Zełeńskiego zabrakło, ta decyzja jest niezrozumiała i powinna być cofnięta - dodał.

Krzysztof Gawkowski odniósł się również do obowiązującego pakietu CPN, który obniżył ceny paliw, ale nie wszystkich. Pominięci zostali użytkownicy samochodów na gaz LPG. - Ja nie dyskutuję z decyzjami ministerstwa aktywów - poinformował wicepremier. - Mam poczucie, że chodziło o szybką pomoc wielu mieszkańcom, ale nie wszyscy z tej pomocy, jak w przypadku kierowców pojazdów na gaz, mogli skorzystać. Ale też ograniczone są perspektywy budżetu państwa i pewnie stąd była ta decyzja ministerstwa finansów - dokończył.

Krzysztof Gawkowski o prezydencie Ukrainy i jego decyzji

Krzysztof Gawkowski o braku obniżki cen LPG

