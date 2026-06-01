Wyjątkowy moment w Toruniu. Prof. Marta Cartabia z prestiżową nagrodą od marszałka województwa

2026-06-01, 21:00 Mariusz Luda/BN

Ceremonia wręczenia prof. Marcie Cartabii (na zdjęciu) Nagrody Mikołaja Kopernika Fides et Ratio/fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP

Szefowa Komisji Weneckiej Marta Cartabia - włoska prawniczka, wykładowczyni akademicka, reformatorka prawa i była minister sprawiedliwości Włoch - z Nagrodą Mikołaja Kopernika Fides et Ratio.

To prestiżowe wyróżnienie marszałka województwa kujawsko-pomorskiego, honorujące postaci odnoszące się w działalności naukowej i twórczej do kluczowego dla naszej cywilizacji dialogu wiary i rozumu.



- Muszę powiedzieć, że poczułam, że jestem w gronie wspaniałych osobistości, wręcz gigantów - zawarła w swoim wystąpieniu prof. Marta Cartabia. - Od lat mówi się o zniszczeniach, o wojnie, a przecież, jak powiedział papież Leon XIV w ostatniej wspaniałej encyklice „Magnifica humanitas”, jest wielu ludzi, którzy starają się odbudować świat. Myślę, że powinno być wiele takich miejsc, jak Colloquium Charitativum Novum, w których będzie miejsce na szczerą, swobodną i wolną rozmowę, na dialog - dodała.



Przewodnicząca Komisji Weneckiej zainaugurowała w poniedziałek w Toruniu międzynarodowe spotkanie intelektualistów Colloquium Charitativum Novum „O pokoju", nawiązujące do idei historycznego Colloquium Charitativum, które odbyło się w tym mieście w 1645 roku.

