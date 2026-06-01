Wyjątkowy moment w Toruniu. Prof. Marta Cartabia z prestiżową nagrodą od marszałka województwa

2026-06-01, 21:00  Mariusz Luda/BN
Ceremonia wręczenia prof. Marcie Cartabii (na zdjęciu) Nagrody Mikołaja Kopernika Fides et Ratio/fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP

Ceremonia wręczenia prof. Marcie Cartabii (na zdjęciu) Nagrody Mikołaja Kopernika Fides et Ratio/fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP

Szefowa Komisji Weneckiej Marta Cartabia - włoska prawniczka, wykładowczyni akademicka, reformatorka prawa i była minister sprawiedliwości Włoch - z Nagrodą Mikołaja Kopernika Fides et Ratio.

To prestiżowe wyróżnienie marszałka województwa kujawsko-pomorskiego, honorujące postaci odnoszące się w działalności naukowej i twórczej do kluczowego dla naszej cywilizacji dialogu wiary i rozumu.

- Muszę powiedzieć, że poczułam, że jestem w gronie wspaniałych osobistości, wręcz gigantów - zawarła w swoim wystąpieniu prof. Marta Cartabia. - Od lat mówi się o zniszczeniach, o wojnie, a przecież, jak powiedział papież Leon XIV w ostatniej wspaniałej encyklice „Magnifica humanitas”, jest wielu ludzi, którzy starają się odbudować świat. Myślę, że powinno być wiele takich miejsc, jak Colloquium Charitativum Novum, w których będzie miejsce na szczerą, swobodną i wolną rozmowę, na dialog - dodała.

Przewodnicząca Komisji Weneckiej zainaugurowała w poniedziałek w Toruniu międzynarodowe spotkanie intelektualistów Colloquium Charitativum Novum „O pokoju", nawiązujące do idei historycznego Colloquium Charitativum, które odbyło się w tym mieście w 1645 roku.

W 2024 roku pierwszym laureatem Nagrody Mikołaja Kopernika Fides et Ratio był obecny metropolita krakowski kardynał Grzegorz Ryś. W ubiegłym roku nagrodę odebrał Joseph Halevi Horowitz Weiler, światowej klasy intelektualista, prawnik, myśliciel, badacz, wykładowca akademicki, autor książek tłumaczonych na wiele języków.

Relacja Mariusza Ludy

Toruń
Od lewej: kard. Grzegorz Ryś, marszałek Piotr Całbecki i prof. Marta Cartabia/fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP Prof. Marta Cartabia/fot. Mariusz Luda

Region

Najlepsi z najlepszych zostali nagrodzeni w Toruniu stypendiami

Najlepsi z najlepszych zostali nagrodzeni w Toruniu stypendiami!

2026-06-01, 19:49
Ścieżka ciszy w Borach Tucholskich. Prawdziwa rozkosz dla uciekających od miejskiego zgiełku

Ścieżka ciszy w Borach Tucholskich. Prawdziwa rozkosz dla uciekających od miejskiego zgiełku

2026-06-01, 18:01
Dzień dziecka to dobry moment, by kupić kask - mówił poseł Piotr Kowal we Włocławku

Dzień dziecka to dobry moment, by kupić kask - mówił poseł Piotr Kowal we Włocławku

2026-06-01, 17:17
Woda wymknęła się spod kontroli, a naukowcy próbują ją zatrzymać. Kongres w Bydgoszczy

Woda wymknęła się spod kontroli, a naukowcy próbują ją zatrzymać. Kongres w Bydgoszczy

2026-06-01, 16:25
Ruszyło prokuratorskie śledztwo po śmiertelnym wypadku pod Rypinem

Ruszyło prokuratorskie śledztwo po śmiertelnym wypadku pod Rypinem

2026-06-01, 15:34
Finansowanie rozwoju nauki, marszałek odpowiada uczelniom. Środki na naukę i badania są zabezpieczone

Finansowanie rozwoju nauki, marszałek odpowiada uczelniom. „Środki na naukę i badania są zabezpieczone”

2026-06-01, 14:40
Znakomici goście w Toruniu. Międzynarodowa debata nawiązuje do słynnego spotkania z 1645 roku

Znakomici goście w Toruniu. Międzynarodowa debata nawiązuje do słynnego spotkania z 1645 roku

2026-06-01, 14:00
Psy były agresywne, nie słuchały właścicielek. Pani Sylwia i jej pupil pogryzieni na Glinkach [zdjęcia]

„Psy były agresywne, nie słuchały właścicielek". Pani Sylwia i jej pupil pogryzieni na Glinkach [zdjęcia]

2026-06-01, 13:16
Wpada w ucho, a później dręczy mózg Do hałasu nie można się przyzwyczaić [Temat Tygodnia]

Wpada w ucho, a później dręczy mózg! Do hałasu nie można się przyzwyczaić! [Temat Tygodnia]

2026-06-01, 12:20

Najczęściej czytane

Archiwum

czerwiec 2026
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829300102030405
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę