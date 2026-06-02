Rusza kolejna edycja Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego. W zgłaszaniu inicjatyw pomoże nowa aplikacja

Wiceprezydent Bydgoszczy Łukasz Krupa i koordynatorka BBO Agnieszka Przybył/fot. Tatiana Adonis
Bydgoszczanie mogą zgłaszać swoje pomysły do Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego. Dzięki temu jest szansa, że miejsca, które wymagają zmian na danym osiedlu staną się bardziej funkcjonalne, bezpieczne i przyjazne dla mieszkańców. Do podziału jest prawie 16 milionów złotych z budżetu miasta.
Zgłaszanie inicjatyw ma ułatwić Bydgoszczanom nowa aplikacja. - Formularz jest w pełni interaktywny - wyjaśnia zastępca prezydenta Bydgoszczy Łukasz Krupa. - Wchodząc TUTAJ otrzymujemy interaktywny formularz, w którym wybieramy, czy jest to projekt inwestycyjny czy społeczny oraz w której kategorii i którego osiedla dotyczy. W tym formularzu możemy zrobić opis projektu, wskazać wszystkie niezbędne informacje oraz zaznaczyć pinezką na interaktywnej mapie działkę, na której projekt ma być zrealizowany - dodaje.
W ramach tegorocznej edycji mieszkańcy mogą zgłaszać projekty w czterech kategoriach:
mikroprojekty osiedlowe – niewielkie zadania odpowiadające na bieżące potrzeby mieszkańców, o wartości do 10 000 złotych,
projekty społeczne – inicjatywy nieinwestycyjne, takie jak wydarzenia, warsztaty, działania edukacyjne, kulturalne czy sportowe, o wartości do 38 600 zł,
projekty ponadosiedlowe – obejmujące zadania o znaczeniu szerszym niż jedno osiedle, o wartości do 1 540 000 złotych,
projekty osiedlowe – finansowane ze środków przypisanych poszczególnym osiedlom, których łączna pula wynosi 13,7 milionów złotych.
Mieszkańcy mogą zgłaszać swoje inicjatywy do końca czerwca. Kto woli, może przyjść na dyżur konsultacyjny albo wziąć udział w warsztatach dotyczących przygotowywania wniosków.
Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności
Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione. Rozumiem i wchodzę na stronę