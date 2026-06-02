Rusza kolejna edycja Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego. W zgłaszaniu inicjatyw pomoże nowa aplikacja

2026-06-02, 07:08 Tatiana Adonis/BN

Wiceprezydent Bydgoszczy Łukasz Krupa i koordynatorka BBO Agnieszka Przybył/fot. Tatiana Adonis

Bydgoszczanie mogą zgłaszać swoje pomysły do Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego. Dzięki temu jest szansa, że miejsca, które wymagają zmian na danym osiedlu staną się bardziej funkcjonalne, bezpieczne i przyjazne dla mieszkańców. Do podziału jest prawie 16 milionów złotych z budżetu miasta.

Zgłaszanie inicjatyw ma ułatwić Bydgoszczanom nowa aplikacja. - Formularz jest w pełni interaktywny - wyjaśnia zastępca prezydenta Bydgoszczy Łukasz Krupa. - Wchodząc TUTAJ otrzymujemy interaktywny formularz, w którym wybieramy, czy jest to projekt inwestycyjny czy społeczny oraz w której kategorii i którego osiedla dotyczy. W tym formularzu możemy zrobić opis projektu, wskazać wszystkie niezbędne informacje oraz zaznaczyć pinezką na interaktywnej mapie działkę, na której projekt ma być zrealizowany - dodaje.



W ramach tegorocznej edycji mieszkańcy mogą zgłaszać projekty w czterech kategoriach:



mikroprojekty osiedlowe – niewielkie zadania odpowiadające na bieżące potrzeby mieszkańców, o wartości do 10 000 złotych,

– niewielkie zadania odpowiadające na bieżące potrzeby mieszkańców, o wartości do 10 000 złotych, projekty społeczne – inicjatywy nieinwestycyjne, takie jak wydarzenia, warsztaty, działania edukacyjne, kulturalne czy sportowe, o wartości do 38 600 zł,

– inicjatywy nieinwestycyjne, takie jak wydarzenia, warsztaty, działania edukacyjne, kulturalne czy sportowe, o wartości do 38 600 zł, projekty ponadosiedlowe – obejmujące zadania o znaczeniu szerszym niż jedno osiedle, o wartości do 1 540 000 złotych,

– obejmujące zadania o znaczeniu szerszym niż jedno osiedle, o wartości do 1 540 000 złotych, projekty osiedlowe – finansowane ze środków przypisanych poszczególnym osiedlom, których łączna pula wynosi 13,7 milionów złotych.