Najlepsi z najlepszych zostali nagrodzeni w Toruniu stypendiami!

2026-06-01, 19:49 Monika Kaczyńska/BN

Gala Stypendystów Marszałka/fot. Przemysław Nawrocki

Prymusi z regionu uhonorowani! W auli Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu zostały wręczone stypendia w ramach programów „Prymus Pomorza i Kujaw”, „Zawodowe talenty Kujaw i Pomorza” oraz „Prymus Pomorza i Kujaw PLUS”.

Nagrody odebrało ponad dwa tysiące uczniów z naszego regionu. Jak mówią, nauka to ich pasja.



O swoich sukcesach, które pozwoliły im zdobyć stypendium marszałka mówili nagrodzeni uczniowie w rozmowie z reporterką PR PiK Moniką Kaczyńską. - Miałem średnią ocen powyżej 5,60 - mówi Andrzej Sobczak, uczeń z Inowrocławia. - Jestem laureatką konkursu z biologii i finalistką z geografii - informuje z kolei Oliwia Bartnicka z bydgoskiego liceum. - Miałam też bardzo dobre oceny na świadectwie i bardzo wysoką średnią - dodaje. - Nagrodę przeznaczę na dalszy rozwój - zdradza.



- To święto wiedzy, nauki, sumienności i rzetelności - mówi marszałek Piotr Całbecki. - Liczymy, że to młode pokolenie, które być może chętniej zdobywa wiedzę dzięki stypendium, będzie w nią inwestować w przyszłości, przyczyniając się do rozwoju naszego regionu - dodaje z nadzieją.



Stypendia wynoszą od 2 do 5 tysięcy złotych. Można je przeznaczyć m.in. na zakup pomocy dydaktycznych.