Ścieżka ciszy w Borach Tucholskich. Prawdziwa rozkosz dla uciekających od miejskiego zgiełku

2026-06-01, 18:01 Marcin Doliński/BN

Ścieżka ciszy w Borach Tucholskich/fot. zrzut ekranu YouTube/Lubię Kujawsko-Pomorskie

Ma 11 kilometrów, a jej jedyną i najważniejszą atrakcją są odgłosy przyrody. We Wdeckim Parku Krajobrazowym w Borach Tucholskich funkcjonuje ścieżka ciszy.

To idealna odskocznia od wszechogarniającego nas miejskiego zgiełku. - Od niedawna mówimy też o zanieczyszczeniu hałasem, to uniemożliwia wypoczęcie - mówi Daniel Siewert, dyrektor Wdeckiego Parku Krajobrazowego. - Jesteśmy gdzieś, ale nasz organizm jest cały czas spięty i nastawiony na odbieranie bodźców - dodaje.



Większość z nas, w tym wypadku poszukuje ciszy lub hałasu naturalnego. We Wdeckim Parku Krajobrazowym można usłyszeć tylko szum wiatru i śpiew ptaków. - Wdecki Park Krajobrazowy ma całkiem sporo obszarów, które jeszcze nie zostały zanieczyszczone hałasem - wspomina dyrektor. - Można usłyszeć hałas naturalny, a więc taki, który generuje dzięcioł, szum drzew czy szum wody - wszystkie te warunki spełnił obszar między Starą Rzeką a Tleniem - dodaje Daniel Siewert.





