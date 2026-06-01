Dzień dziecka to dobry moment, by kupić kask - mówił poseł Piotr Kowal we Włocławku

2026-06-01, 17:17 Agnieszka Marszał/BN

Piotr Kowal (w środku)/fot. Agnieszka Marszał

3 czerwca w życie wchodzą przepisy, które nakazują używania kasków ochronnych przez osoby do 16. roku życia podczas jazdy m.in. rowerem czy hulajnogą elektryczną. Na briefingu prasowym we Włocławku mówił o tym poseł Lewicy Piotr Kowal, wiceprzewodniczący sejmowej komisji ds. dzieci i młodzieży.

- Dzień dziecka to idealny moment do tego, by udać się do sklepu i kupić kask - przyznał polityk.



Według danych Komendy Głównej Policji w 2025 r. doszło do 4583 wypadków z udziałem rowerzystów i użytkowników hulajnóg elektrycznych. Urazy głowy stanowią około jednej trzeciej wszystkich obrażeń odnoszonych przez osoby poruszające się e-hulajnogami.



