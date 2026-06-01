Finansowanie rozwoju nauki, marszałek odpowiada uczelniom. „Środki na naukę i badania są zabezpieczone”

2026-06-01, 14:40  BN
Marszałek województwa kujawsko-pomorskiego Piotr Całbecki/fot. Tomasz Bielicki/Archiwum

Marszałek województwa kujawsko-pomorskiego Piotr Całbecki/fot. Tomasz Bielicki/Archiwum

Marszałek województwa kujawsko-pomorskiego Piotr Całbecki zapewnia, że w regionalnym programie Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021–2027 nie zabraknie pieniędzy na projekty naukowe i badawcze. To odpowiedź na stanowisko trzech uczelni: UKW, UMK i Politechniki Bydgoskiej, które wyraziły obawy dotyczące finansowania nauki, badań i innowacji.

Włodarz województwa podkreślił: – Niezmiennie postrzegam uczelnie wyższe regionu jako kluczowych partnerów w kreowaniu rozwoju społecznego, gospodarczego i technologicznego naszego województwa – zaznaczył marszałek. Jak dodał, po analizie stanowiska uczelni chce „jednoznacznie zapewnić”, że w programie Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021–2027 zabezpieczono środki na dofinansowanie projektów jednostek naukowych.

Spór dotyczy m.in. roli Kujawsko-Pomorskiego Centrum Naukowo-Technologicznego im. prof. Jana Czochralskiego (KPCNT). Według marszałka pierwotnie zakładano, że część środków przeznaczonych na badania i rozwój trafi na zakup infrastruktury badawczej dla uczelni i innych ośrodków naukowych w formule partnerstwa koordynowanego przez KPCNT. – Pomimo pierwotnej deklaracji poparcia ostatecznie, po dwóch latach prób uzgodnienia szczegółów, uczelnie publiczne zrezygnowały z tego modelu współpracy i finansowania – zawarł Piotr Całbecki w swoim komunikacie.

Marszałek zwrócił się do KE

Marszałek poinformował również, że 19 maja zwrócił się do Komisji Europejskiej o zgodę na zmianę zapisów programu regionalnego. Ma to umożliwić finansowanie publicznej infrastruktury badawczej zgodnie z oczekiwaniami uczelni. – Dzięki temu uczelnie będą mogły liczyć na dofinansowanie do 85, a nawet 95 proc., jeśli projekt przyczyni się do wzmocnienia bezpieczeństwa, odporności cywilnej lub rozwoju technologii podwójnego zastosowania – podkreślił.

Jak zaznaczył, w nowym modelu projekty nie będą musiały spełniać wskaźników związanych z komercjalizacją wyników badań. Samorząd zamierza powrócić do zasad wsparcia obowiązujących w poprzednich perspektywach finansowych Unii Europejskiej.

Piotr Całbecki przypomniał także, że wydatki mogą być kwalifikowane do 31 grudnia 2030 roku, co oznacza, że na realizację projektów pozostaje jeszcze ponad cztery i pół roku.

Piotr Całbecki: KPCNT nie zostało powołane jako alternatywa dla uczelni wyższych

Marszałek zwrócił się do rektorów z prośbą o przedstawienie oczekiwanych typów projektów, zapotrzebowania finansowego oraz planowanych inwestycji infrastrukturalnych i aparaturowych. Jak poinformował, na działania wskazane przez same uczelnie można przeznaczyć do 90 milionów złotych, przy poziomie dofinansowania sięgającym 95 proc. Trzeba te pieniądze wykorzystać do końca 2030 roku.

W swoim stanowisku odniósł się również do wykorzystania środków przeznaczonych na innowacyjność. Z 245 milionów złotych zapisanych w programie około 16 milionów przeznaczono dotąd na projekt sieciujący KPCNT, a około 95 milionów na granty badawczo-rozwojowe udzielane przez Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy.

Marszałek podkreślił, że KPCNT nie zostało utworzone jako konkurencja dla uczelni. – KPCNT nie zostało powołane jako alternatywa dla uczelni wyższych, lecz jako narzędzie integrujące potencjał naukowy regionu i umożliwiające bardziej efektywne wykorzystanie środków publicznych – zaznaczył.

Na zakończenie Piotr Całbecki zakwestionował również twierdzenie zawarte w stanowisku uczelni, że województwo kujawsko-pomorskie jest jedynym regionem nieoferującym wsparcia dla publicznej infrastruktury badawczo-rozwojowej. – Są bowiem inne województwa, które w ramach programów regionalnych nie wspierają i nie planują wspierać publicznej infrastruktury B+R – napisał marszałek, wskazując jako przykład województwo pomorskie.

Region

Dzień dziecka to dobry moment, by kupić kask - mówił poseł Piotr Kowal we Włocławku

Dzień dziecka to dobry moment, by kupić kask - mówił poseł Piotr Kowal we Włocławku

2026-06-01, 17:17
Woda wymknęła się spod kontroli, a naukowcy próbują ją zatrzymać. Kongres w Bydgoszczy

Woda wymknęła się spod kontroli, a naukowcy próbują ją zatrzymać. Kongres w Bydgoszczy

2026-06-01, 16:25
Ruszyło prokuratorskie śledztwo po śmiertelnym wypadku pod Rypinem

Ruszyło prokuratorskie śledztwo po śmiertelnym wypadku pod Rypinem

2026-06-01, 15:34
Znakomici goście w Toruniu. Międzynarodowa debata nawiązuje do słynnego spotkania z 1645 roku

Znakomici goście w Toruniu. Międzynarodowa debata nawiązuje do słynnego spotkania z 1645 roku

2026-06-01, 14:00
Psy były agresywne, nie słuchały właścicielek. Pani Sylwia i jej pupil pogryzieni na Glinkach [zdjęcia]

„Psy były agresywne, nie słuchały właścicielek". Pani Sylwia i jej pupil pogryzieni na Glinkach [zdjęcia]

2026-06-01, 13:16
Wpada w ucho, a później dręczy mózg Do hałasu nie można się przyzwyczaić [Temat Tygodnia]

Wpada w ucho, a później dręczy mózg! Do hałasu nie można się przyzwyczaić! [Temat Tygodnia]

2026-06-01, 12:20
Trudny powrót do pracy po chorobie psychicznej. Problem dotyka tysięcy osób

Trudny powrót do pracy po chorobie psychicznej. Problem dotyka tysięcy osób

2026-06-01, 11:39
Groźby wobec prezydenta RP i polityka z naszego regionu. Były listy o zamachu i amunicja [wideo]

Groźby wobec prezydenta RP i polityka z naszego regionu. Były listy o zamachu i amunicja [wideo]

2026-06-01, 11:00
Jacek Kwiatkowski przyspawany do roweru Bije rekord, a gmina kibicuje [zdjęcia, wideo]

Jacek Kwiatkowski „przyspawany" do roweru! Bije rekord, a gmina kibicuje [zdjęcia, wideo]

2026-06-01, 10:30

Najczęściej czytane

Archiwum

czerwiec 2026
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829300102030405
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę