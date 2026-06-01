Finansowanie rozwoju nauki, marszałek odpowiada uczelniom. „Środki na naukę i badania są zabezpieczone”

Marszałek województwa kujawsko-pomorskiego Piotr Całbecki/fot. Tomasz Bielicki/Archiwum

Marszałek województwa kujawsko-pomorskiego Piotr Całbecki zapewnia, że w regionalnym programie Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021–2027 nie zabraknie pieniędzy na projekty naukowe i badawcze. To odpowiedź na stanowisko trzech uczelni: UKW, UMK i Politechniki Bydgoskiej, które wyraziły obawy dotyczące finansowania nauki, badań i innowacji.

Włodarz województwa podkreślił: – Niezmiennie postrzegam uczelnie wyższe regionu jako kluczowych partnerów w kreowaniu rozwoju społecznego, gospodarczego i technologicznego naszego województwa – zaznaczył marszałek. Jak dodał, po analizie stanowiska uczelni chce „jednoznacznie zapewnić”, że w programie Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021–2027 zabezpieczono środki na dofinansowanie projektów jednostek naukowych.



Spór dotyczy m.in. roli Kujawsko-Pomorskiego Centrum Naukowo-Technologicznego im. prof. Jana Czochralskiego (KPCNT). Według marszałka pierwotnie zakładano, że część środków przeznaczonych na badania i rozwój trafi na zakup infrastruktury badawczej dla uczelni i innych ośrodków naukowych w formule partnerstwa koordynowanego przez KPCNT. – Pomimo pierwotnej deklaracji poparcia ostatecznie, po dwóch latach prób uzgodnienia szczegółów, uczelnie publiczne zrezygnowały z tego modelu współpracy i finansowania – zawarł Piotr Całbecki w swoim komunikacie.



Marszałek zwrócił się do KE



Marszałek poinformował również, że 19 maja zwrócił się do Komisji Europejskiej o zgodę na zmianę zapisów programu regionalnego. Ma to umożliwić finansowanie publicznej infrastruktury badawczej zgodnie z oczekiwaniami uczelni. – Dzięki temu uczelnie będą mogły liczyć na dofinansowanie do 85, a nawet 95 proc., jeśli projekt przyczyni się do wzmocnienia bezpieczeństwa, odporności cywilnej lub rozwoju technologii podwójnego zastosowania – podkreślił.



Jak zaznaczył, w nowym modelu projekty nie będą musiały spełniać wskaźników związanych z komercjalizacją wyników badań. Samorząd zamierza powrócić do zasad wsparcia obowiązujących w poprzednich perspektywach finansowych Unii Europejskiej.



Piotr Całbecki przypomniał także, że wydatki mogą być kwalifikowane do 31 grudnia 2030 roku, co oznacza, że na realizację projektów pozostaje jeszcze ponad cztery i pół roku.



Piotr Całbecki: KPCNT nie zostało powołane jako alternatywa dla uczelni wyższych



Marszałek zwrócił się do rektorów z prośbą o przedstawienie oczekiwanych typów projektów, zapotrzebowania finansowego oraz planowanych inwestycji infrastrukturalnych i aparaturowych. Jak poinformował, na działania wskazane przez same uczelnie można przeznaczyć do 90 milionów złotych, przy poziomie dofinansowania sięgającym 95 proc. Trzeba te pieniądze wykorzystać do końca 2030 roku.



W swoim stanowisku odniósł się również do wykorzystania środków przeznaczonych na innowacyjność. Z 245 milionów złotych zapisanych w programie około 16 milionów przeznaczono dotąd na projekt sieciujący KPCNT, a około 95 milionów na granty badawczo-rozwojowe udzielane przez Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy.



Marszałek podkreślił, że KPCNT nie zostało utworzone jako konkurencja dla uczelni. – KPCNT nie zostało powołane jako alternatywa dla uczelni wyższych, lecz jako narzędzie integrujące potencjał naukowy regionu i umożliwiające bardziej efektywne wykorzystanie środków publicznych – zaznaczył.



Na zakończenie Piotr Całbecki zakwestionował również twierdzenie zawarte w stanowisku uczelni, że województwo kujawsko-pomorskie jest jedynym regionem nieoferującym wsparcia dla publicznej infrastruktury badawczo-rozwojowej. – Są bowiem inne województwa, które w ramach programów regionalnych nie wspierają i nie planują wspierać publicznej infrastruktury B+R – napisał marszałek, wskazując jako przykład województwo pomorskie.