Znakomici goście w Toruniu. Międzynarodowa debata nawiązuje do słynnego spotkania z 1645 roku

W Ratuszu Staromiejskim odbywa się Colloquium Charitativum Novum – nawiązującego do historycznego spotkania z 1645 roku, kiedy przedstawiciele różnych wyznań próbowali w Toruniu szukać porozumienia ponad religijnymi podziałami/fot. Michał Zaręba

Hasłem pierwszej edycji spotkania jest „De pace" - „O pokoju". Wykład inauguracyjny wygłosiła Marta Cartabia, przewodnicząca Komisji Weneckiej, włoska konstytucjonalistka i tegoroczna laureatka Nagrody Mikołaja Kopernika Fides et Ratio.





- Około połowa ludności świata żyje w krajach objętych wojną lub zagrożonych napięciami zbrojnymi — powiedziała w Toruniu prof. Marta Cartabia, przewodnicząca Komisji Weneckiej.



- „Nigdy więcej" - ile razy słyszeliśmy to stwierdzenie w odniesieniu do okropieństw pierwszej połowy XX wieku. Gdzie podziała się ta świadomość? I gdzie podziały się wszystkie struktury instytucje zasady organizacje, deklaracje, trybunały i konwencję budowane przez dekady właśnie po to by, zapobiec powrotowi do tych okropieństw.

W przywołanym już wystąpieniu w Organizacji Narodów Zjednoczonych papież Paweł VI mówił, że ONZ stanowi uprzywilejowaną drogę współczesnej cywilizacji i pokoju światowego, ponieważ potwierdza wielką zasadę, że relacje między narodami powinny być regulowane przez rozum, sprawiedliwość, prawo i negocjacje, a nie przez siłę, przemoc, wojny ani przez strach czy podstęp — podkreśliła prof. Marta Cartabia.

W swoim wystąpieniu Maria Cartabia odniosła się do przemówienia papieża Pawła VI w Organizacji Narodów Zjednoczonych z października 1965 roku. Słowa te później zostały powtórzone przez Jana Pawła II podczas wojny w Iraku i przywołane ponownie przez papieża Leona w ostatniej encyklice.

Mówiono także o wadze dialogu.

- Dialog jest fundamentem — podkreślił Jan Henryk Amberg, szwedzki dyplomata, minister pełnomocny w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Szwecji, dobrze znający język polski. - Dialog jest fundamentem nie jako dialog rozmowy — przekonywania jednego drugiego, ale rozumienia jednego przez drugiego. I ten dialog zanika. Dzisiaj dezinformacja jest wielkim zagrożeniem we współczesnym świecie.





- My przekazujemy komunikaty — mówiła była premier profesor Hanna Suchocka.





W blisko czterogodzinnej dyskusji religijno-filozoficzno-prawniczej weźmie udział także drugi z gospodarzy Colloquium - prymas Polski abp. Polak.





Wśród uczestników zaproszonych gości są m.in. arcybiskup metropolita krakowski kard. Grzegorz Ryś, światowej klasy intelektualista, prawnik, myśliciel i badacz Joseph Weiler czy była polska premier i ambasador RP w Watykanie Hanna Suchocka.

W Toruniu są także brytyjski duchowny, teolog i astrofizyk David Adam Wilkinson, szwedzki dyplomata i prawnik Jan Henrik Amberg oraz maltański teolog, filozof i bioetyk Emanuel Agius.

W dyskusji wezmą udział również dziekan Wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu prof. Maciej Serowaniec oraz prof. Włodzisław Duch, kierownik Laboratorium Neurokogniwistycznego w Interdyscyplinarnym Centrum Nowoczesnych Technologii UMK.

Obrady odbywają się w Ratuszu Staromiejskim, w sercu wpisanej na listę światowego dziedzictwa UNESCO toruńskiej Starówki. Późnym popołudniem szefowa Komisji Weneckiej odbierze w Pałacu Dąmbskich Nagrodę Mikołaja Kopernika Fides et Ratio. - Raczej używamy argumentów, żeby drugiej stronie, jak to się mówi popularnie: „dołożyć", aniżeli uwzględnić argumenty, spotkać się gdzieś, w jakiejś wspólnej drodze. I dlatego każde spotkanie, które gromadzi ludzi, którzy różnie myślą, ale potrafią rozmawiać ze sobą, jest rozwiązaniem we współczesnym świecie niezwykle ważnym. Dialog jako forma działania w polityce i w życiu publicznym nie może zaniknąć.