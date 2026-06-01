Narkotyki o wartości ćwierć miliona zł w mieszkaniu 44-latka. Akcja grudziądzkiej policji [wideo]

Grudziądzcy policjanci wydziału kryminalnego zatrzymali 44-letniego mieszkańca powiatu poszukiwanego przez organy ścigania. W jego mieszkaniu znaleziono narkotyki o czarnorynkowej wartości 250 tys. zł.

W mieszkaniu 44-latka policjanci zabezpieczyli blisko 8 kilogramów amfetaminy oraz niewielkie ilości marihuany, grzybów halucynogennych i heroiny o łącznej wadze blisko 40 gramów. Czarnorynkowa wartość narkotyków to ćwierć miliona złotych. Mundurowi zabezpieczyli również gotówkę w kwocie prawie 12 tysięcy złotych.



Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie 44-latkowi zarzutu wprowadzania do obrotu wbrew przepisom znacznej ilości środków odurzających i substancji psychotropowych. Przestępstwo to zagrożone jest karą pozbawienia wolności od roku do 12 lat.



Na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Mężczyzna najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie.



