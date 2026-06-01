„Wszystko, co dla dziecka najważniejsze, jest za darmo". Rodzice, posłuchajcie „Rozmowy Dnia"!

2026-06-01, 09:00 Agnieszka Marszał/KB

Edyta Tubiszewska/fot. Łukasz Olszówka

W Dniu Dziecka pytamy o przepis na szczęśliwe dzieciństwo i, przypominamy, że on się nie zmienia od setek lat. I nigdy się nie zmieni: przytulanie, całusy, wygłupy i zabawy, po prostu bliskość z rodzicami, opiekunami. Mówiła o tym w „Rozmowie Dnia" psycholog dziecięcy Edyta Tubiszewska.

- Wszystko to, czego potrzebuje dziecko dla prawidłowego rozwoju jest za darmo: przytulenie, które daje ukojenie, kołysanie, wygłupy na dywanie, zabawa w piaskownicy, pisanie patykiem w piasku, budowanie zamków. To zapisuje się w pamięci dziecka i to daje poczucie akceptacji, bezpieczeństwa i miłości. Takie momenty właśnie, gdzie mama jest ze mną tu i teraz - mówiła Edyta Tubiszewska, psycholog dziecięcy, którą gościła w studiu PR PiK Agnieszka Marszał.



Podkreślała, że czas i relacje - to najlepszy prezent, jaki możemy dać naszym dzieciom. Apelowała, by poświęcić dzieciom uwagę i zrozumienie i nie lekceważyć ich problemów.



- Mimo, że byliśmy kiedyś dziećmi, to troszkę mam takie poczucie, że zapomnieliśmy, jak to jest być dzieckiem. Często jest tak, że te duże sprawy w małych głowach są przez nas interpretowane, jako takie błahostki, a chwilami nie zauważamy podstawowych potrzeb dzieci. A one przede wszystkim potrzebują uwagi, gdy o tym mówią, potrzebują zwykłego czasu, przytulenia, czyli czegoś, co coś kształtuje pozytywną samoocenę i wpływa na poczucie własnej wartości - mówiła Edyta Tubiszewska.





