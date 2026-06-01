Jacek Kwiatkowski „przyspawany" do roweru! Bije rekord, a gmina kibicuje [zdjęcia, wideo]

2026-06-01, 10:30 Adriana Andrzejewska-Kuras/KB

O północy kilkudziesięciu rowerzystów razem ruszyło w trasę, by „kręcić kilometry" dla Łysomic/fot. Adriana Andrzejewska-Kuras

Średnio 450 km dziennie przez 30 dni. Takie wyzwanie postawił sobie rowerzysta Jacek Kwiatkowski, by pobić Rekord Świata i Guinnessa. Powalczy jednak nie tylko o indywidualny wynik. Jego kilometry zapiszą się na koncie gminy Łysomice, która bierze udział w akcji Rowerowa Stolica Polski.

- To jest czwarty rok tej akcji i mieszkańcy wręcz czekają, żeby ten czerwiec się zaczął, żeby już można było jeździć - mówi Robert Kożuchowski, koordynator Rowerowej Stolicy Polski" w gminie Łysomice. - Po prostu chcemy jeździć. To jest mobilizujące. Jacek Kwiatkowski przed całą tą akcją odwiedzał nasze szkoły, promował jazdę na rowerze, bo chyba przede wszystkim chodzi nam o to, żeby ludzie zaczęli wychodzić z domu, jeździć na rowerze, a nie tylko siedzieć przed telewizorem. No i Jacek startuje z próbą bicia rekordu, także trzymamy za niego kciuki!



- Dobrze się czuję. W dzień miałem odespać, ale nie mogłem spać, bo człowiek cały czas już czekał, żeby się zaczęło. Jak już wsiadam na rower, to jestem w swoim środowisku, także jest OK - mówił tuż przed startem Jacek Kwiatkowski.





W zeszłym roku gmina Łysomice zajęła pierwsze miejsce w kategorii gmin wiejskich, a drugie w kategorii wiejsko-miejskich z wynikiem 670 tysięcy przejechanych kilometrów.