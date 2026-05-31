Kierowała samochodem bez prawa jazdy. Po tragedii w miejscowości Brzuze pod Rypinem

Czy główną przyczyną sobotniego wypadku w miejscowości Brzuze, w którym zginęły dwie osoby, był brak prawa jazdy, a w konsekwencji także umiejętności kierującej?

Tę informację potwierdza Polskiemu Radiu PiK asp. sztab. Dorota Rupińska z Komendy Powiatowej Policji w Rypinie. - 32-letnia kobieta nieposiadająca uprawnień do kierowania pojazdami, z nieustalonych dotąd przyczyn zjechała na lewy pas drogi, a następnie wjechała do bagna, wywracając pojazd na dach – mówi. – W sprawie tej policjanci prowadzą śledztwo.



Śledczy czekają też na wyniki badań krwi na zawartość alkoholu od uczestników wypadku. Wkrótce ma być przesłuchany 48-letni pasażer, który jako jedyny przeżył. Będzie to możliwe dopiero po jego wyjściu ze szpitala.



Przypomnijmy, do tragedii doszło w sobotni wieczór. Na miejscu zginął 54-letni pasażer, a w niedzielę w szpitalu zmarła prowadząca pojazd kobieta.