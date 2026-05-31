Nie chcą miejskiego kąpieliska w Parku Centralnym w Bydgoszczy. Protest w obronie ptaków [zdjęcia]

2026-05-31, 15:25  Natasza Trzebuchowska/MG
Happening w Parku Centralnym w Bydgoszczy, gdzie ma powstać miejskie kąpielisko/fot. Natasza Trzebuchowska

Happening w Parku Centralnym w Bydgoszczy, gdzie ma powstać miejskie kąpielisko/fot. Natasza Trzebuchowska

- Teraz to dom dla prawie 70 gatunków ptaków, a będzie beton – mówią społecznicy, którzy zorganizowali niedzielny happening w bydgoskim Parku Centralnym. Protestują przeciwko budowie kąpieliska miejskiego.

Projekt od początku budzi silne protesty lokalnych społeczników i organizacji ekologicznych. W niedzielę w Parku Centralnym odbywał się happening pod hasłem „Sezon lęgowy, nie budowlany”.

- To symboliczny protest w obronie mieszkańców Parku Centralnego, którzy nie mają swojego głosu – tłumaczył Polskiemu Radiu PiK Dawid Kilon, ornitolog z Bydgoszczy. – Mamy tu las łęgowy i podmokłe łąki. To miejsce unikatowe, za chwilę tam będzie jeszcze większy skwar. Nawet i latem, jak tam pójdziemy, to jest chłodno i wilgotno, a za chwilę będzie beton. Są tu gąsiorki, słowiki, pierwiosnki, piecuszki, kapturki, kosy – wymienia. – Mieszkańcy nie mieli możliwości, by wyrazić, gdzie to ma być. Od razu padło na Park Centralny, nikt nie wziął pod uwagę, że to miejsce to nie jest najlepszy pomysł.

Jak dodaje ornitolog, przedstawiciele organizacji ekologicznych zawiadomili o problemie Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska oraz Urząd Miasta, ale dotychczas nie  dostali odpowiedzi.

Według obecnych założeń - kąpielisko nad Brdą, w pobliżu hal sportowych, ma być gotowe w 2027 roku, ale ze względu na kwestie środowiskowe, prace mogą się rozpocząć później, niż zakładano. Budowa zakłada m.in. utworzenie stref dla pływających, plaży, pomostów i infrastruktury zasilanej odnawialnymi źródłami energii.

Mówi Dawid Kilon, ornitolog z Bydgoszczy

Bydgoszcz
Happening w Parku Centralnym w Bydgoszczy, gdzie ma powstać miejskie kąpielisko/fot. Natasza Trzebuchowska Happening w Parku Centralnym w Bydgoszczy, gdzie ma powstać miejskie kąpielisko/fot. Natasza Trzebuchowska Happening w Parku Centralnym w Bydgoszczy, gdzie ma powstać miejskie kąpielisko/fot. Natasza Trzebuchowska Happening w Parku Centralnym w Bydgoszczy, gdzie ma powstać miejskie kąpielisko/fot. Natasza Trzebuchowska Happening w Parku Centralnym w Bydgoszczy, gdzie ma powstać miejskie kąpielisko/fot. Natasza Trzebuchowska

Region

Pojezierze Brodnickie czeka na turystów Będzie na bogato, ale... na spokojnie

Pojezierze Brodnickie czeka na turystów! Będzie na bogato, ale... na spokojnie

2026-05-31, 12:35
Zatrzymani po policyjnym pościgu w Bydgoszczy i Koronowie. Jeden z mężczyzn pochodzi z Gruzji

Zatrzymani po policyjnym pościgu w Bydgoszczy i Koronowie. Jeden z mężczyzn pochodzi z Gruzji

2026-05-31, 11:04
Trwają targi rolne i ogrodnicze w Zarzeczewie, a na nich nowoczesne sprzęty i wyjątkowe rośliny

Trwają targi rolne i ogrodnicze w Zarzeczewie, a na nich nowoczesne sprzęty i wyjątkowe rośliny

2026-05-31, 10:40
Druga ofiara śmiertelna po wypadku w miejscowości Brzuze w powiecie rypińskim

Druga ofiara śmiertelna po wypadku w miejscowości Brzuze w powiecie rypińskim

2026-05-31, 09:15
W Fordonie stanie nowy pomnik. Politechnika Bydgoska świętuje 75 urodziny

W Fordonie stanie nowy pomnik. Politechnika Bydgoska świętuje 75 urodziny

2026-05-31, 08:35
Trzy samochody zderzyły się w Małkach pod Brodnicą. Znane są wstępne przyczyny wypadku

Trzy samochody zderzyły się w Małkach pod Brodnicą. Znane są wstępne przyczyny wypadku

2026-05-31, 07:15
Policyjny pościg w Bydgoszczy. Zatrzymano obcokrajowców

Policyjny pościg w Bydgoszczy. Zatrzymano obcokrajowców

2026-05-30, 22:21
Poważny wypadek na DW 556 w powiecie rypińskim. Auto wpadło do bagna [aktualizacja]

Poważny wypadek na DW 556 w powiecie rypińskim. Auto wpadło do bagna [aktualizacja]

2026-05-30, 22:20
Piknik Wiślane Wici. Historia ożyła w Starym Fordonie [zdjęcia]

Piknik „Wiślane Wici”. Historia ożyła w Starym Fordonie [zdjęcia]

2026-05-30, 22:20

Najczęściej czytane

Archiwum

maj 2026
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
2728293001020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę