Przewodnicząca Komisji Weneckiej inauguruje międzynarodowe spotkanie intelektualistów w Toruniu

2026-06-01, 07:50  Polska Agencja Prasowa/MG
Przewodnicząca Komisji Weneckiej Marta Cartabia/fot. Max Allegritti

Włoska prawniczka Marta Cartabia oficjalnie rozpocznie 1 czerwca w Toruniu Colloquium Charitativum Novum „O pokoju", odbierze także Nagrodę Mikołaja Kopernika Fides et Ratio. W wydarzeniu wezmą udział m.in. prymas Polski abp Wojciech Polak i metropolita krakowski kard. Grzegorz Ryś.

Marta Cartabia wygłosi wykład inauguracyjny na Colloquium Charitativum Novum, czyli międzynarodowym spotkaniu intelektualistów, nawiązującym do idei historycznego Colloquium Charitativum, które odbyło się w Toruniu w 1645 roku.

Dialog wiary, rozumu, religii i nauki
- Ideą Colloquium Novum jest dialog wiary i rozumu, religii i nauki. Pierwszą edycję zatytułowaliśmy „De pace” („O pokoju”). Nie trzeba chyba nikomu tłumaczyć, dlaczego to najważniejszy temat w dzisiejszych niespokojnych czasach – podkreślił współgospodarz wydarzenia marszałek Piotr Całbecki.

W blisko czterogodzinnej dyskusji religijno-filozoficzno-prawniczej weźmie udział także drugi z gospodarzy Colloquium - prymas Polski abp. Polak. Wśród uczestników wydarzenia będą ponadto m.in. arcybiskup metropolita krakowski kard. Grzegorz Ryś, światowej klasy intelektualista, prawnik, myśliciel i badacz Joseph Weiler, czy była polska premier i ambasador RP w Watykanie Hanna Suchocka. W Toruniu pojawią się także brytyjski duchowny, teolog i astrofizyk David Adam Wilkinson, szwedzki dyplomata i prawnik Jan Henrik Amberg oraz maltański teolog, filozof i bioetyk Emanuel Agius. W dyskusji wezmą udział również dziekan Wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu prof. Maciej Serowaniec oraz prof. Włodzisław Duch, kierownik Laboratorium Neurokogniwistycznego w Interdyscyplinarnym Centrum Nowoczesnych Technologii UMK.

Nagroda Fides et Ratio
Obrady odbędą się w Ratuszu Staromiejskim, w sercu wpisanej na listę światowego dziedzictwa UNESCO toruńskiej Starówki. Późnym popołudniem szefowa Komisji Weneckiej odbierze w Pałacu Dąmbskich Nagrodę Mikołaja Kopernika Fides et Ratio.

Cartabia jest wykładowczynią akademicką, reformatorką prawa, byłą minister sprawiedliwości Włoch. W obecnej kadencji jest przewodniczącą Komisji Weneckiej. - Marta Cartabia jest trzecią w historii tego wyróżnienia laureatką Nagrody Mikołaja Kopernika Fides et Ratio. To prestiżowe wyróżnienia marszałka województwa kujawsko-pomorskiego. Honorujemy postaci odnoszące się w działalności naukowej i twórczej do kluczowego dla naszej cywilizacji dialogu wiary i rozumu - poinformowała rzeczniczka prasowa Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu Beata Krzemińska.

Kto już otrzymał nagrodę?
Laureatka nagrody specjalizuje się w prawie konstytucyjnym. W latach 2014-2019 była wiceprezesem włoskiego Sądu Konstytucyjnego, a w następnej kadencji - prezesem.

W 2024 roku pierwszym laureatem Nagrody Mikołaja Kopernika Fides et Ratio był obecny metropolita krakowski kardynał Ryś. W ubiegłym roku nagrodę odebrał Joseph Halevi Horowitz Weiler, światowej klasy intelektualista, prawnik, myśliciel, badacz, wykładowca akademicki, autor książek tłumaczonych na wiele języków.

