Wypadek na drodze krajowej numer 15 w powiecie brodnickim. Znamy wstępne przyczyny

2026-05-30, 20:17 Mariusz Luda/DW

Wypadek na DK15

Zderzyły się trzy samochody osobowe. - Życie rannych nie jest zagrożone - dowiedział się reporter PR PiK.

Do zdarzenia doszło w miejscowości Małki na trasie między Toruniem a Brodnicą - na DK 15. Zderzyły się trzy osobówki. Poszkodowani zostali wszyscy kierowcy. Dwie osoby musiały zostać przewiezione do szpitala.



Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że sprawcą wypadku jest kierowca Volkswagena Golfa, który - skręcając w lewo - nie ustąpił pierwszeństwa kierującej pojazdem marki Subaru - dowiedziało się Polskie Radio PiK. W zderzeniu brał udział jeszcze jeden pojazd, także Volkswagen Golf.



