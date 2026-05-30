Wypadek na drodze krajowej numer 15 w powiecie brodnickim. Znamy wstępne przyczyny
Zderzyły się trzy samochody osobowe. - Życie rannych nie jest zagrożone - dowiedział się reporter PR PiK.
Do zdarzenia doszło w miejscowości Małki na trasie między Toruniem a Brodnicą - na DK 15. Zderzyły się trzy osobówki. Poszkodowani zostali wszyscy kierowcy. Dwie osoby musiały zostać przewiezione do szpitala.
Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że sprawcą wypadku jest kierowca Volkswagena Golfa, który - skręcając w lewo - nie ustąpił pierwszeństwa kierującej pojazdem marki Subaru - dowiedziało się Polskie Radio PiK. W zderzeniu brał udział jeszcze jeden pojazd, także Volkswagen Golf.