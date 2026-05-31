Trwają targi rolne i ogrodnicze w Zarzeczewie, a na nich nowoczesne sprzęty i wyjątkowe rośliny

2026-05-31, 10:40 Marek Ledwosiński/DW

Dni Otwartych Drzwi Ośrodka Doradztwa Rolniczego w podwłocławskim Zarzeczewie są połączone z targami rolniczymi i ogrodniczymi

Dni Otwartych Drzwi Ośrodka Doradztwa Rolniczego w podwłocławskim Zarzeczewie są połączone z targami dla rolników i miłośników ogrodów. Trwają przez cały weekend - 30 i 31 maja.

Fachowe doradztwo rolnicze, wystawy najnowszych maszyn i urządzeń, ale także możliwość kupienia wprost od producentów drzewek owocowych, sadzonek kwiatów i wszelkich lokalnych kulinariów. To przyciąga tłumy do Zarzeczewa.



Prezentowanych jest sporo nowości z myślą o plantatorach. Można oglądać m.in. specjalistyczne drony rolnicze, służące do opryskiwania upraw czy do rozsiewania nawozów sztucznych.



W niedzielę (31 maja) odbędą się też wydarzenia z okazji nadchodzącego Dnia Dziecka.



