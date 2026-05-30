Rycerze opanowali Aleksandrów Kujawski. „Oni walczą na poważnie!” [zdjęcia, wideo]

2026-05-30, 18:30 Radosław Jagieła/DW

Rycerze z całej Polski rozbili obozowisko przy Miejskim Centrum Kultury w Aleksandrowie Kujawskim/ Fot. Radosław Jagieła

Rycerze z całej Polski rozbili obozowisko przy Miejskim Centrum Kultury w Aleksandrowie Kujawskim. Rekonstruktorzy walczyli z mieczami i tarczami, czym wzbudzili wiele emocji.

- Jestem zdziwiona, że biją się tak na poważnie, myślałam, że to będzie na pokaz, a to walka zacięta - mówi jedna z uczestniczek wydarzenia.



Miłosz Tułnowski, namiestnik Chorągwi Zaciężnej Ziemi Kujawskiej opisuje, jakimi cechami powinien wykazać się rycerz.



- Wypada oczywiście mieć siłę, wytrzymałość, ale żeby rycerz potrafił się dworsko zachować, żeby był elokwentny i miał dobre maniery - jest jak najbardziej wskazane - zastrzega.





Piknik potrwa do późnego wieczora - 30 maja.

W programie między innymi inscenizacja potyczki wojsk polskich i krzyżackich.

Można też wstąpić do rycerskiego obozu.

Wydarzenie zostało objęte patronatem Polskiego Radia PiK.

Więcej w relacji Radosława Jagieły - poniżej.