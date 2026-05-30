Fragment Trasy Staromostowej w Toruniu otwarty. „Czekaliśmy na to całe lata”
Blisko półkilometrowy odcinek Trasy Staromostowej, od ulicy Dekerta do Placu Niepodległości, został oddany do użytku kierowców, pieszych, rowerzystów.
- Nowa droga ma poprawić bezpieczeństwo, komfort oraz komunikację w tej części miasta - powiedział Polskiemu Radiu PiK Rafał Pietrucień, zastępca prezydenta Torunia. - Porządkuje ruch w centrum miasta. Czekaliśmy całe lata na to, żeby ten ostatni odcinek trasy, tu przed mostem i przed przejściem przez Wisłę, został wykończony - dodaje.
Cieszyć mogą się nie tylko kierowcy.
- Jest swobodny przejazd od ulicy Dekerta do Placu Niepodległości. Jest dużo zieleni, dużo infrastruktury dla pieszych i rowerzystów. Myślę, że trasa będzie służyła mieszkańcom - mówi Wojciech Krajewski, kierownik budowy.
Inwestycja pochłonęła ponad 18 milionów złotych.
- Jestem w szoku. Rozglądam się dookoła, bo nawet nie wiedziałem, że to już jest oddane. Muszę tu jeszcze przyjechać na rolkach - zapowiada jeden z rowerzystów.
