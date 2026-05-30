Fragment Trasy Staromostowej w Toruniu otwarty. „Czekaliśmy na to całe lata”

2026-05-30, 16:39 Mariusz Luda/Michał Zaręba/DW

Inwestycja pochłonęła ponad 18 milionów złotych/ Fot. Mariusz Luda

Blisko półkilometrowy odcinek Trasy Staromostowej, od ulicy Dekerta do Placu Niepodległości, został oddany do użytku kierowców, pieszych, rowerzystów.

- Nowa droga ma poprawić bezpieczeństwo, komfort oraz komunikację w tej części miasta - powiedział Polskiemu Radiu PiK Rafał Pietrucień, zastępca prezydenta Torunia. - Porządkuje ruch w centrum miasta. Czekaliśmy całe lata na to, żeby ten ostatni odcinek trasy, tu przed mostem i przed przejściem przez Wisłę, został wykończony - dodaje.



Cieszyć mogą się nie tylko kierowcy.



- Jest swobodny przejazd od ulicy Dekerta do Placu Niepodległości. Jest dużo zieleni, dużo infrastruktury dla pieszych i rowerzystów. Myślę, że trasa będzie służyła mieszkańcom - mówi Wojciech Krajewski, kierownik budowy.



Inwestycja pochłonęła ponad 18 milionów złotych.



- Jestem w szoku. Rozglądam się dookoła, bo nawet nie wiedziałem, że to już jest oddane. Muszę tu jeszcze przyjechać na rolkach - zapowiada jeden z rowerzystów.



