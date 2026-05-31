Pojezierze Brodnickie czeka na turystów! Będzie na bogato, ale... na spokojnie

2026-05-31, 12:35 Monika Kaczyńska/DW

Otwarcie sezonu turystycznego rozpocznie się 31 maja o godzinie 15 w parku Jana Pawła II w Brodnicy/Fot. Dorota Witt

Będzie zabawa dla całych rodzin i turystyczne atrakcje - wszystko już w niedzielę (31 maja) na otwarciu sezonu turystycznego na Pojezierzu Brodnickim. Impreza odbędzie się pod hasłem „Podaruj sobie spokój”.

Jak zapowiada Katarzyna Watkowska z brodnickiego magistratu program wydarzenia jest naprawdę bogaty.



- Będą koncerty czy pokazy taneczne. Przygotowaliśmy specjalne strefy tematyczne, między innymi strefę promocji marki Pojezierze Brodnickie, strefę Relaksu i zdrowia, strefę Smaki Pojezierza. Wokół ruin zamku krzyżackiego w Brodnicy odbędą się pokazy rzemiosła dawnych czasów, w tym pokaz kowalstwa, wyrobu naczyń ceramicznych i biżuterii, chętni wezmą udział w warsztatach plastycznych i garncarskich, postrzelają z łuku - mówi Katarzyna Watkowska.



