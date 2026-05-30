Bydgoska autorka lubianych książek dla dzieci wyróżniona podczas warszawskich targów!

2026-05-30, 21:30  Bogumiła Wresiło/DW
Agnieszka Stelmaszyk to autorka ponad stu książek dla dzieci i młodzieży/ Fot. Facebook

„Safari w wielkim mieście” Agnieszki Stelmaszyk, z ilustracjami Anny Oparkowskiej, otrzymało wyróżnienie w Konkursie Magellana na najlepsze publikacje turystyczne w kategorii przewodnik dla dzieci podczas Międzynarodowych Targów Książki w Warszawie.

Agnieszka Stelmaszyk to autorka ponad stu książek dla dzieci i młodzieży. Znana jest m.in. z cyklu przygód o Tomusiu Orkiszku, „Mazurskich w podroży” czy „Kronik Archeo”. Od wielu lat związana z Bydgoszczą - tu mieszka z rodziną i pisze. Z zamiłowania jest fotografką i podróżniczką. Jej książki zostały przetłumaczone na kilkanaście języków.

- Chciałam podzielić się radością z obserwowania przyrody w najbliższym otoczeniu, pokazać, że nie trzeba daleko podróżować, żeby obcować z naturą - mówi o wyróżnionej publikacji Agnieszka Stelmaszyk. - Staram się zauważać rośliny i zwierzęta nawet z balkonu czy wyglądając przez okno, ale też spacerując po bydgoskich parkach. W albumie jest m.in. Dolina Pięciu Stawów czy park na Błoniu. Wyjątkowe ilustracje wykonała Anna Oparkowska, przezabawne, bo nie chciałam, żeby to był typowy, poważny album - dodaje.

Konkurs, w którym jej publikacja została doceniona, organizowany jest przez redakcję Magazynu Literackiego KSIĄŻKI.

