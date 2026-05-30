Niemal sto wozów strażackich paradowało po ulicach Ciechocinka [zdjęcia, wideo]

2026-05-30, 16:00 Radosław Jagieła/DW

Do Ciechocinka przyjechali strażacy z 81 jednostek, w sumie - ponad 90 wozów/Fot. Radosław Jagieła

Na 11. Ogólnopolskiej Paradzie i Zlocie Samochodów Strażackich w Ciechocinku było głośno i uroczyście.

Do uzdrowiskowego miasta przyjechali strażacy z 81 jednostek, w sumie - ponad 90 wozów. Krzysztof Zakrzewski z tamtejszej jednostki ochotniczej straży pożarnej opisuje, jak przez ostatnie lata to wydarzenie się rozrastało.



- Rozpoczęło się od małego, powiatowego zlotu. Później były edycje wojewódzkie, aż w końcu regionalne. Jednostki przyjeżdżały chętnie, zainteresowanie, jak widać, jest do dziś. To nas bardzo cieszy - mówi Krzysztof Zakrzewski.





W Parku Zdrojowym przy ulicy Solnej strażacy i sympatycy straży mają piknik.

Zaplanowano między innymi pokazy psów ratowniczych, robota gaśniczego i sprzętu ratunkowego.

Wydarzenie odbywające się pod patronatem Polskiego Radia PiK potrwa do godz. 18 w sobotę (30 maja).

Więcej w relacji Radosława Jagieły - poniżej.