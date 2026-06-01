Uczelnie wyższe rozpoczynają rekrutację. Każda otwiera dziesiątki kierunków!

2026-06-01, 09:44 Monika Kaczyńska/DW

Nowe kierunki nawiązujące do nowoczesnych technologii czy studia w języku angielskim - tym młodych ludzi kuszą uczelnie w regionie.

UMK: Stąd trafisz wszędzie! - to hasło towarzyszące tegorocznej rekrutacji na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dokumenty można składać drogą elektroniczną już od poniedziałku (01.06).



- Uczelnia oferuje ponad 100 kierunków, w tym kilka nowości - mówi rzecznik UMK, dr Patryk Tomaszewski. - Zapraszamy na studia pierwszego i drugiego stopnia, również na kierunki w języku angielskim. Rekrutacja trwa w Bydgoszczy na trzech, a w Toruniu na 13 wydziałach - dodaje.



Nowością w tegorocznej ofercie UMK są studia na poziomie drugim: elektroradiologia i ratownictwo medyczne. Dodatkowo kandydaci i kandydatki mogą rekrutować się na międzynarodowe studia koordynowane przez UMK – Intercultural Leadership. To czterosemestralne studia realizowane w ramach Erasmus Mundus Joint Master.



Ze względu na ich międzynarodowy charakter, rekrutacja ma swój indywidualny harmonogram. Termin składania aplikacji rozpoczyna się 15 czerwca i potrwa do 15 lipca. Na większość kierunków można zapisać się do 14 lipca.



Rekrutacja na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy rozpocznie się 9 czerwca.





- W tym roku stawiamy przede wszystkim na rozwój istniejących kierunków, także oferty studiów II stopnia. Od roku akademickiego 2026/2027 zostanie ona poszerzona o: cyberbezpieczeństwo, dziedzictwo cyfrowe, kognitywistykę, socjoinformatykę oraz zarządzanie i inżynierię produkcji. Otwieramy kierunek prowadzony w całości w języku angielskim – mechatronikę. Są to studia inżynierskie. Mechatronika będzie również w dalszym ciągu dostępna w języku polskim - informują pracownicy UKW, w którego ofercie jest 58 kierunków studiów I stopnia oraz jednolitych magisterskich.



Dokumenty na Politechnice Bydgoskiej przyjmowane będą od 3 czerwca. Można wybierać spośród 38 kierunków. Są i nowości, m.in.: telekomunikacja i technologie internetu rzeczy, inżynieria farmaceutyczna, komunikacja wizualna, agrotechnologia, zarządzanie w sporcie, kierunek lekarski, transport i logistyka, technika bezpieczeństwa i obronności, projektowanie ubioru i biżuterii oraz cyberbezpieczeństwo i teleinformatyka.







