Najmłodsi już świętują Dzień Dziecka. Jedni czekają na taaaką rybę, inni są superbohaterami [zdjęcia]

2026-05-30, 14:30 Mariusz Luda/Natasza Trzebuchowska/DW

W Bydgoszczy Superbohaterowie bezpieczeństwa świętowali w urzędzie wojewódzkim/Fot. Natasza Trzebuchowska

Nie ma co czekać do 1 czerwca - z takiego założenia wychodzą dzieci z całego regionu. Świętują dziś m.in. w urzędzie wojewódzkim i nad rzeką.

Nad toruńską Martówką odbyły się XVI Dziecięce Zawody Wędkarskie. Wzięły w nich udział dzieci i wnuki pracowników urzędu marszałkowskiego, który z okazji święta cyklicznie organizuje dla nich taką atrakcję.



- Najlepsze jest czekanie i patrzenie w wodę, oczekiwanie, czy coś się złowi, czy nie - mówił dziewięcioletni Michał. Kibicowała mu mama.



- To bardzo ekscytujące. Jeździmy rodzinnie nad różne jeziora - deklarowała.



Wszystkie ryby wróciły do wody.



Na piknik patriotyczny z okazji zbliżającego się Dnia Dziecka zaprosiło z kolei Muzeum Artylerii w Toruniu. Były pokazy sprzętu wojskowego i służb mundurowych, animacje, dmuchańce, koncerty i konkursy.



W Bydgoszczy Superbohaterowie bezpieczeństwa świętowali w urzędzie wojewódzkim. Z okazji Dnia Dziecka przygotowane zostały atrakcje, które łączyły zabawę z praktyczną nauką. Były quizy, kreatywne warsztaty i konkurencje inspirowane pracą policjantów czy strażaków - wszystko po to, aby sprawdzić refleks i wiedzę przyszłych superbohaterów.





