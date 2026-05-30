Naczepa ciężarówki z soją wywróciła się na A1 w Kujawsko-Pomorskiem [zdjęcia]

2026-05-30, 09:33 DW/Agata Raczek

Wywróciła się naczepa samochodu ciężarowego przewożącego zboże/Fot. OSP Złotoria

Kolejna kolizja z udziałem kierowcy ciężarówki na autostradzie w naszym regionie - niemal w tym samym miejscu, co poprzednia, ale w przeciwną stronę.

Wywróciła się naczepa samochodu ciężarowego przewożącego zboże. GDDKiA informuje, że doszło do tego na remontowanym odcinku A1 w Kopaninie. W zdarzeniu brał też udział samochód osobowy.



Pas ruchu w kierunku Łodzi jest zablokowany. Tak będzie przez ok. cztery godziny. Kierowcy powinni zjeżdżać na węźle Lubicz i jechać objazdem przez Toruń.



Wciąż trwają utrudnienia na A1 w stronę Gdańska po tym, jak ciężarówka stanęła w poprzek drogi i uszkodziła oponę.





