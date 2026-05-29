Wielkopolskie: Po wypadku w powiecie gnieźnieńskim S5 zablokowana w kierunku Bydgoszczy

2026-05-29, 20:40 Polska Agencja Prasowa/MG

Z powodu zderzenia zablokowano ruch na jezdni w kierunku Bydgoszczy

Jedna osoba została ranna w zderzeniu samochodu z motocyklem, do którego w piątek wieczorem doszło w okolicach miejscowości Woźniki (pow. gnieźnieński). Droga ekspresowa S5 jest zablokowana w kierunku Bydgoszczy.

Dyżurny Punktu Informacji Drogowej poznańskiego oddziału GDDKiA przekazał, że około godz. 19.30, na 1. kilometrze S5, na odcinku pomiędzy węzłami Łubowo i Kłecko, motocyklista zderzył się z samochodem. W wypadku ranna została jedna osoba.



Z powodu zderzenia zablokowano ruch na jezdni w kierunku Bydgoszczy. Według GDDKiA utrudnienia mogą potrwać do północy.