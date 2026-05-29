Wojska Obrony Terytorialnej świętowały swój kilkuletni pobyt w Grudziądzu 

2026-05-29, 20:11  Marcin Doliński/MG
Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej obchodziło w Grudziądzu 8-lecie istnienia/fot. Marcin Doliński

Był uroczysty apel, podziękowania, ale i piknik dla mieszkańców. Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej obchodziło w Grudziądzu 8-lecie istnienia. 

- Uczymy dzisiaj młodzież pierwszej pomocy, czyli jak podłączyć defibrylator, czy jak przeprowadzić resuscytację krążeniowo-oddechową – mówili żołnierze.

- Odnotowujemy bardzo dynamiczny rozwój oraz poszerzanie wielu kompetencji bojowych żołnierzy. To właśnie u nas szkolą się żołnierze z terenu całego kraju i tu zdobywają zarówno umiejętności instruktorskie, jak i praktyczne – tłumaczy kapitan Krzysztof Wójcik, oficer prasowy Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej. - Nasze centrum jest bardzo specyficzne. To do nas przyjeżdżają żołnierze z różnych brygad z całego kraju i tu zdobywają umiejętności praktyczne.

Centrum WOT w Grudziądzu funkcjonuje od stycznia tego roku, wcześniej siedziba znajdowała się w Toruniu. 

Relacja Marcina Dolińskiego

