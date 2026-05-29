Jest termin rozpoczęcia procesu Wenezuelczyka oskarżonego o zabójstwo Klaudii w toruńskim Parku Glazja

2026-05-29, 13:50 Michał Zaręba/BN

11 czerwca, dokładnie rok po zbrodni, rozpocznie się proces 19-letniego obywatela Wenezueli, Yomeykerta S., oskarżonego o brutalne zabójstwo Klaudii w Parku Glazja w Toruniu – ustaliło PR PiK.

W maju prokuratura skierowała do Sądu Okręgowego akt oskarżenia. Według ustaleń śledczych młody mężczyzna zadał 24-latce wiele ciosów nożem. Miał również usiłować ją zgwałcić. Podejrzany groził też śmiercią mężczyźnie, który próbował udzielić pomocy kobiecie. W chwili popełnienia przestępstwa Wenezuelczyk był poczytalny. W trakcie śledztwa Yomeykert S. nie odniósł się do stawianych mu zarzutów. Odmówił składania wyjaśnień.



Niedawno sąd przedłużył mężczyźnie areszt do 5 września. Grozi mu dożywotnie więzienie.



Przypomnijmy, do zbrodni doszło około godziny 1 w nocy z 11 na 12 czerwca 2025 roku.