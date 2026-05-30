Rynarzewo jest małe, ale ważne dla obrony ludzi. W regionie powstaną magazyny ochrony ludności

2026-05-30, 08:07 Marcin Kupczyk/BN

Wojewoda Michał Sztybel (przy mikrofonie) ogłosił nowy nabór wniosków z Rządowego Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej dla regionu/fot. Marcin Kupczyk

Są kolejne fundusze na poprawę bezpieczeństwa w regionie. Wojewoda kujawsko-pomorski ogłosił w Rynarzewie (pow. nakielski) nabór wniosków z rządowego Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej.

Dlaczego akurat w tej miejscowości? - Umiejscowienie przy drodze ekspresowej S5 może powodować, że jeżeli pojawi się zagrożenie to dzięki temu szybko ten sprzęt zostanie przetransportowany. Położenie Rynarzewa jest bardzo istotne - tłumaczy wojewoda Michał Sztybel.



Mówił też o wydatkach na bezpieczeństwo. - 255 milionów złotych w tym roku w województwie kujawsko-pomorskim przeznaczymy na ten cel - poinformował włodarz regionu. Najwięcej powstanie magazynów ochrony ludności.



Dumy nie kryje druh Kacper Dróbka z OSP Rynarzewo. - Wyjątkowy dzień dla nas, dlatego, że po wielu latach naszych starań udało się pozyskać środki, które rzeczywiście znacząco wpłyną na naszą pracę, na jej komfort, przede wszystkim jeżeli chodzi o bezpieczeństwo mieszkańców - mówi.