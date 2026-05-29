O nowoczesnej szkole dyskutowali eksperci w Świeciu. Mówią wprost - potrzeba zmiany

2026-05-29, 13:43  Marcin Doliński/BN
„Uczymy się nie dla szkoły, tylko dla Życia” - to tytuł konferencji zorganizowanej w ośrodku kultury w Świeciu/fot. Marcin Doliński

„Uczymy się nie dla szkoły, tylko dla Życia” - to tytuł konferencji zorganizowanej w ośrodku kultury w Świeciu/fot. Marcin Doliński

„Uczymy się nie dla szkoły, tylko dla Życia” - to tytuł konferencji zorganizowanej w ośrodku kultury w Świeciu. Eksperci rozmawiali o koniecznych zmianach, nowych trendach i wyzwaniach.

- Musi się zmienić sposób myślenia - mówi Łukasz Kempiński, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Świeciu, która zorganizowała wydarzenie. - Skostnieliśmy, jeśli chodzi o pewien układ edukacyjny w tym kraju, tkwimy w modelu pruskiej szkoły z końca XIX wieku - dodaje, apelując o zmianę, która powinna nastąpić powoli.

Prof. Mirosława Nowak-Dziemianowicz zauważa, że szkoła jest odporna na zmianę. - Odporni na zmiany są niestety nauczyciele, dyrektorzy i rodzice. Uczniowie czują przymus i presję. Współczesna szkoła jest nudna, ona kompletnie nie przystaje do rzeczywistości, która nudna nie jest. Z kolei zamiast relacji opartej na zrozumieniu, empatii czy trosce jest relacja oparta na władzy - dodaje.

Relacja Marcina Dolińskiego

Świecie nad Wisłą

Region

Jest termin rozpoczęcia procesu Wenezuelczyka oskarżonego o zabójstwo Klaudii w toruńskim Parku Glazja

Jest termin rozpoczęcia procesu Wenezuelczyka oskarżonego o zabójstwo Klaudii w toruńskim Parku Glazja

2026-05-29, 13:50
Więźniowie składają meble i pracują w urzędzie. Wypłatą bywa przepustka do domu [zdjęcia]

Więźniowie składają meble i pracują w urzędzie. Wypłatą bywa przepustka do domu [zdjęcia]

2026-05-29, 12:56
Koniec śledztwa w sprawie prania brudnych pieniędzy. Beneficjentami były podmioty z Rosji i Białorusi

Koniec śledztwa w sprawie prania brudnych pieniędzy. Beneficjentami były podmioty z Rosji i Białorusi

2026-05-29, 12:03
Święto polskich weteranów. W regionie jest ich ponad trzy tysiące Gen. dyw. Bogdan Rycerski ma wątpliwości

Święto polskich weteranów. W regionie jest ich ponad trzy tysiące? Gen. dyw. Bogdan Rycerski ma wątpliwości

2026-05-29, 11:24
Uderzył w szkolny autobus i odjechał. Kierowca był pod wpływem alkoholu [ustalenia PR PiK]

Uderzył w szkolny autobus i odjechał. Kierowca był pod wpływem alkoholu [ustalenia PR PiK]

2026-05-29, 10:41
Inowrocławski ratusz chce powiększyć strefę płatnego parkowania przy ul. Toruńskiej od ul. Laubitza do ul. Plebanka

Inowrocławski ratusz chce powiększyć strefę płatnego parkowania przy ul. Toruńskiej od ul. Laubitza do ul. Plebanka

2026-05-29, 10:29
Uczeń zaatakował nauczycielkę podczas lekcji w toruńskim liceum. Prokuratura chce warunkowego umorzenia sprawy

Uczeń zaatakował nauczycielkę podczas lekcji w toruńskim liceum. Prokuratura chce warunkowego umorzenia sprawy

2026-05-29, 09:52
Trzy mandaty radnych powiatu inowrocławskiego zostały wygaszone

Trzy mandaty radnych powiatu inowrocławskiego zostały wygaszone

2026-05-29, 09:25
Wakacyjne szkolenie w wojsku. Kpt. Bartłomiej Budnik: Zapłacimy za nie, ale to nie urlop. Trzeba dać coś od siebie [Rozmowa Dnia]

Wakacyjne szkolenie w wojsku. Kpt. Bartłomiej Budnik: Zapłacimy za nie, ale to nie urlop. Trzeba dać coś od siebie [Rozmowa Dnia]

2026-05-29, 08:58

Najczęściej czytane

Archiwum

maj 2026
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
2728293001020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę