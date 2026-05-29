O nowoczesnej szkole dyskutowali eksperci w Świeciu. Mówią wprost - potrzeba zmiany

„Uczymy się nie dla szkoły, tylko dla Życia” - to tytuł konferencji zorganizowanej w ośrodku kultury w Świeciu. Eksperci rozmawiali o koniecznych zmianach, nowych trendach i wyzwaniach.

- Musi się zmienić sposób myślenia - mówi Łukasz Kempiński, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Świeciu, która zorganizowała wydarzenie. - Skostnieliśmy, jeśli chodzi o pewien układ edukacyjny w tym kraju, tkwimy w modelu pruskiej szkoły z końca XIX wieku - dodaje, apelując o zmianę, która powinna nastąpić powoli.



Prof. Mirosława Nowak-Dziemianowicz zauważa, że szkoła jest odporna na zmianę. - Odporni na zmiany są niestety nauczyciele, dyrektorzy i rodzice. Uczniowie czują przymus i presję. Współczesna szkoła jest nudna, ona kompletnie nie przystaje do rzeczywistości, która nudna nie jest. Z kolei zamiast relacji opartej na zrozumieniu, empatii czy trosce jest relacja oparta na władzy - dodaje.