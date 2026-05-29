Koniec śledztwa w sprawie prania brudnych pieniędzy. Beneficjentami były podmioty z Rosji i Białorusi

Zakończyło się śledztwo w sprawie prania brudnych pieniędzy. Poinformowała o tym Prokuratura Okręgowa w Bydgoszczy. Prowadzono je, jak napisano w komunikacie, „przeciwko siedmiu osobom, obywatelom Ukrainy, podejrzanym o udział w latach 2018-2021 w zorganizowanej grupie przestępczej, której członkowie zajmowali się popełnianiem przestępstw związanych z tzw. praniem brudnych pieniędzy oraz poświadczaniem nieprawdy w dokumentacji podatkowej”.

Jak czytamy, beneficjentami środków (a mowa o ponad milionie euro), wytransferowanych z rachunków prowadzonych w polskim banku, były głównie podmioty zarejestrowane w Rosji i na Białorusi.



Podejrzani przyznali się do popełnienia zarzuconych im przestępstw i złożyli wyjaśnienia, które pozwoliły na kontynuowanie śledztwa w kierunku ustalenia kolejnych osób mogących mieć związek z procederem ukrywania przestępczego pochodzenia środków finansowych. Akt oskarżenia w tej sprawie trafił do Sądu Okręgowego w Warszawie.



Prokurator, w celu zabezpieczenia wykonania przyszłych kar i środków o charakterze majątkowym (w tym przepadku) dokonał zabezpieczeń majątkowych zarówno poprzez zajęcie udziałów spółek, jak i zabezpieczenie znajdujących się na ich rachunkach pieniędzy (w łącznej kwocie sięgającej około 600 000 złotych).