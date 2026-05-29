Uderzył w szkolny autobus i odjechał. Kierowca był pod wpływem alkoholu [ustalenia PR PiK]

2026-05-29, 10:41  Agata Raczek, Maciej Wilkowski/BN
53-latek uderzył w szkolny autobus i odjechał/fot. Pixabay/ilustracyjna

Policjanci wyjaśniają okoliczności kolizji, do której doszło w czwartek po południu w Szynwałdzie niedaleko Grudziądza. Kierujący nissanem uderzył w bok szkolnego autobusu, a następnie odjechał z miejsca zdarzenia.

- Funkcjonariusze ustalili jego personalia i niedługo po tym dokonali zatrzymania - przekazał PR PiK asp. Łukasz Kowalczyk, rzecznik grudziądzkich policjantów. - Okazał się nim 53-letni mieszkaniec Łasina. W momencie zatrzymania w organizmie miał blisko 0,9 promila alkoholu. Policjanci pobrali od niego krew do badań i jeśli ich wynik potwierdzi, że mężczyzna w momencie zdarzenia znajdował się pod wpływem alkoholu, może mu grozić kara pozbawienia wolności do lat trzech i wysoka grzywna - dodał.

Jak nieoficjalnie ustaliło PR PiK, zatrzymany to 53-letni wikary z Łasina.

Mówi asp. Łukasz Kowalczyk, rzecznik grudziądzkich policjantów

