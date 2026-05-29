Święto polskich weteranów. W regionie jest ich ponad trzy tysiące? Gen. dyw. Bogdan Rycerski ma wątpliwości

2026-05-29, 11:24  Maciej Wilkowski/BN
Redaktor Maciej Wilkowski i gen. dyw. Bogdan Rycerski/fot. Izabela Langner/Archiwum

Dzień Weterana Działań poza Granicami Państwa jest obchodzone od 2012 roku. Przypada 29 maja. Na Pomorzu i Kujawach (według danych gov.pl) jest 3167 weteranów. W całym kraju natomiast prawie 38,5 tysiąca.

Generał dywizji Bogdan Rycerski, dowódca JFTC Centrum Szkolenia Sił Połączonych NATO w Bydgoszczy, który był gościem czwartkowego Regionalnego Punktu Widzenia w Polskim Radiu PiK, uważa, że te dane nie są zgodne z rzeczywistością. - Status weterana nabywamy na wniosek, zatem liczba ponad 30 tysięcy, według takiej czy innej ewidencji, nie jest liczbą prawdziwą, ponieważ znam wielu kolegów i koleżanek, którzy byli ze mną na misjach i po prostu nie składali takowego wniosku - tłumaczy.

Gen. dyw. Bogdan Rycerski uważa, że nadanie statusu weterana powinno odbywać się w sposób automatyczny, a nie na wniosek. Zaznaczmy, jednym z warunków, aby uzyskać status weterana, jest udział w zagranicznej misji przez minimum 60 dni.

Czy wyjeżdżając na misję można zarobić duże pieniądze?

- Wynagrodzenie to jest jakiś czynnik rekompensujący wiele rzeczy, które się traci przez ten czas przebywania na misji - mówi gen. dyw. Bogdan Rycerski. - Stawki są jakie są, ale pieniądze nigdy nie rekompensują zagrożenia, albo tego, kiedy ktoś odniesie taki czy inny uraz - dodaje.

Dzień Weterana Działań poza Granicami Państwa ma być wyrazem szacunku i wdzięczności dla żołnierzy, funkcjonariuszy i pracowników cywilnych służących w misjach pokojowych, stabilizacyjnych i ratowniczych.

A czy żołnierz może odmówić wyjazdu na zagraniczną misję? Czy można się od nich uzależnić? Jakie są zagrożenia, kto zostaje weteranem i czy weterani są w Polsce należycie honorowani? O tym w wywiadzie, który jest poniżej.

Rozmowa Macieja Wilkowskiego z gen. dyw. Bogdanem Rycerskim

