Uczeń zaatakował nauczycielkę podczas lekcji w toruńskim liceum. Prokuratura chce warunkowego umorzenia sprawy

Uczeń zaatakował nauczycielkę podczas lekcji w toruńskim liceum.

Prokuratura Rejonowa Toruń–Wschód skierowała do sądu wniosek o warunkowe umorzenie postępowania wobec ucznia toruńskiego liceum, który podczas lekcji informatyki zaatakował nauczycielkę. Kobieta doznała obrażeń twarzy i dłoni. Nastolatek przyznał się do winy, przeprosił pokrzywdzoną i wyraził skruchę.

Do incydentu doszło 12 listopada 2025 roku. Jak ustaliła prokuratura, uczeń szkoły Maciej Ł. prezentował przygotowaną przez siebie pracę przed klasą. Nauczycielka zwracała mu uwagę na błędy dotyczące m.in. braku znaków interpunkcyjnych.



Według śledczych w pewnym momencie nastolatek zdenerwował się i zaczął uderzać nauczycielkę rękami po głowie i twarzy. Kobieta doznała obrażeń ciała, w tym krwiaka podskórnego prawego policzka oraz zasinienia prawej dłoni. Obrażenia skutkowały naruszeniem czynności narządu ruchu na okres krótszy niż siedem dni w rozumieniu odpowiedniego artykułu kodeksu karnego.



Maciejowi Ł. przedstawiono zarzut naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego oraz spowodowania obrażeń ciała. Podejrzany podczas przesłuchania przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu. Złożył obszerne wyjaśnienia, wyraził skruchę i przeprosił nauczycielkę.



Jak poinformowała Prokuratura Okręgowa w Toruniu, śledczy zdecydowali o skierowaniu do sądu wniosku o warunkowe umorzenie postępowania. W uzasadnieniu wskazano m.in. incydentalny charakter zdarzenia, wcześniejszą niekaralność nastolatka, jego właściwości osobiste oraz posiadane orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Wniosek w tej sprawie trafił do Sądu Rejonowego w Toruniu 27 maja.