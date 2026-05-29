Inowrocławski ratusz chce powiększyć strefę płatnego parkowania przy ul. Toruńskiej od ul. Laubitza do ul. Plebanka

2026-05-29, 10:29 Marcin Glapiak/BN

Czy w Inowrocławiu strefa płatnego parkowania zostanie rozszerzona? Mowa o obszarze przy ul. Toruńskiej od ul. Laubitza do ul. Plebanka. Jest projekt uchwały, który będzie jednak zmieniony ze względu na liczne sygnały pracowników pogotowia i policji pracujących w pobliżu tej strefy.

- Pracownicy policji i ratownicy medyczni byli zaniepokojeni w związku z tym, że w okolicach miejsc ich pracy nie ma innych bezpłatnych parkingów - mówi radna Julia Ratajczak.



A co o rozszerzeniu strefy parkowania na ul. Toruńskiej sądzą mieszkańcy? - Według mnie może być, jak najbardziej - usłyszał nasz reporter. - Tutaj auta stoją całymi dniami, tu nigdy nie można zaparkować - dodają Inowrocławianie.



Sprawa rozszerzenia strefy płatnego parkowania przy ul. Toruńskiej po dogłębnej analizie ma powrócić na kolejnych sesjach Rady Miasta.