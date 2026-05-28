Pierwsza łopata zostanie wbita niebawem. Budowa sali koncertowej w Grudziądzu staje się faktem
Inwestycja rusza w poniedziałek - dziś oficjalnie poinformowała o tym Marta Cienkowska, ministra kultury i dziedzictwa narodowego.
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego odwiedziła dzisiaj Grudziądz.
- W poniedziałek oficjalnie przekazany zostanie teren szkoły na rozpoczęcie budowy. To jest jeden z przykładów inwestycji w infrastrukturę szkolnictwa artystycznego - mówi Marta Cienkowska.
Dyrektor szkoły Leszek Orłowski opisuje, jak ma wyglądać nowa sala na 240 miejsc:
- Spełni wymogi sali koncertowej, poprawi się przede wszystkim jakość naszych usług, nauczania, komfort naszych uczniów. Przede wszystkim będzie można realizować koncerty - mówi Leszek Orłowski.
- Sala kosztować ma 18 mln złotych.
- Budowa potrwa do końca 2027 roku.