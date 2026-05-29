Zamiast szkolnych ławek, sądowa sala. Uczniowie dali pokaz rówieśnikom, jak rozmawiać

Tatiana Adonis

Wyjątkowa lekcja odbyła się w bydgoskim sądzie. Jedna z tamtejszych sal stała się sceną dla szkolnego przedstawienia.

Spektakl przygotowany przez uczniów szkoły podstawowej z podbydgoskiego Osielska promował mediacje oraz zwracał uwagę na problem z nawiązywaniem relacji i rozmowy. Młodzież rozwiązywała konflikt między człowiekiem a sztuczną inteligencją.



- Gram główną rolę w tym spektaklu. Jest 2050 rok. Jestem dziewczynką, która ciągle używa AI - mówiła jedna z bohaterek.



- Jestem Mediatorem. Staramy się rozwiązać konflikt pomiędzy osobą realną a AI - rozmową, bo rodzice chcą odzyskać kontakt z córką - mówiła kolejna postać.



- Sztuczna inteligencja nie bez powodu ma na imię Aura, bo otacza aurą naszą bohaterkę. Chcemy ostrzec młodzież i pokazać, że trzeba znaleźć balans między realnym życiem a wirtualnym. Ta mediacja się udaje - relacjonuje opiekunka uczniów.



- Widzowie uczą się, w jaki sposób można rozwiązywać swoje problemy: nie kłócić się, a spróbować znaleźć wspólny punkt widzenia - opisuje Dorota Marszałkowska, sędzia Sądu Okręgowego w Bydgoszczy.



Bydgoski sąd od lat współpracuje z placówkami oświatowymi, promując mediację jako metodę rozwiązywania konfliktów wśród dzieci i młodzieży. Inicjatywy obejmują warsztaty, konkursy i inscenizacje.



