IPN dalej poszukuje ciał osób zamordowanych przez komunistyczny reżim na bydgoskiej „Łączce”

2026-05-28, 21:21  Monika Kaczyńska/DW
Polska szuka bohaterów - to hasło bydgoskiego spotkania z zastępcą szefa Instytutu Pamięci Narodowej/ Fot. Monika Siwak

Polska szuka bohaterów - to hasło bydgoskiego spotkania z zastępcą szefa Instytutu Pamięci Narodowej. Profesor Krzysztof Szwagrzyk opowiadał o działaniach kierowanego przez siebie Biura Poszukiwań i Identyfikacji.

Chodzi o poszukiwania osób zamordowanych przez przedstawicieli komunistycznego reżimu. Zastępca szefa IPN zapowiada dalsze prace na bydgoskiej „Łączce”, na cmentarzu przy ulicy Kcyńskiej, gdzie zidentyfikowano dotąd kilkanaście osób.

- W Bydgoszczy pracowaliśmy w kilku miejscach - mówi zastępca szefa Instytutu Pamięci Narodowej prof. Krzysztof Szwagrzyk. - To najbardziej znane - poza Doliną Śmierci - to właśnie cmentarz przy ul. Kcyńskiej, miejsce, gdzie grzebano ofiary systemu komunistycznego, gdzie wielu zostało odnalezionych. Kilkunastu już zostało zidentyfikowanych i - co bardzo ważne - z honorami pochowanych. Zapewniam, że w ciągu najbliższych kilku miesięcy będzie kolejna konferencja identyfikacyjna. Dotychczas w całej Polsce i poza jej granicami odnaleźliśmy szczątki ponad 2 500 osób. Kilkuset ich zostało zidentyfikowanych, a badania wciąż trwają. W ciągu jednego roku pracujemy w około 50 miejscach w kraju i poza granicami - dodaje.

Badanych jest też kilka nowych miejsc w naszym regionie. Poszukiwane są także rodziny pogrzebanych w bezimiennych grobach, by możliwe było pobranie materiałów do porównania i identyfikacji.

Pięć lat temu, po odnalezieniu na na bydgoskiej „Łączce”, z państwowymi honorami pochowano m.in. żołnierzy podziemia antykomunistycznego straconych w więzieniu przy ul. Wały Jagiellońskie: Ludwika Augustyniaka „Cygana”, Floriana Dutkiewicza „Jawora", Tadeusza Ośko „Sępa” i Zbigniewa Rostka „Piotra”.

Profesor Szwagrzyk wierzy, że odnalezione zostaną także szczątki rotmistrza Witolda Pileckiego - zdaniem wiceszefa IPN znajdują się one na „Łączce” na warszawskich Powązkach.

Spotkanie zorganizował Klub Historyczny im. Stefana Roweckiego Grota.

Relacja Moniki Siwak

Bydgoszcz
