2026-05-29, 06:40 Bartosz Nawrocki/DW

Od lewej: Dorota Glaza, dyrektorka Biura Aktywności Społecznej w Urzędzie Miasta Bydgoszczy, Monika Wiśniewska, dyrektorka Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu, Stanisław Zelek, wiceprzewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta Bydgoszczy, Anna Triebwasser, koordynatorka dostępności w Centrum Nauki i Kultury Młyny Rothera w Bydgoszczy i Krzysztof Badowski, przewodniczący Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych/fot. Bartosz Nawrocki

Równość, otwartość i wzajemny szacunek - oto główne hasła konferencji „Region równych szans”. Odbyła się w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy.

O tym, dlaczego ważne jest traktowanie wszystkich równo i z szacunkiem mówi dr Anna Strzałkowska z Instytutu Miast Praw Człowieka.



- Chodzi o równy dostęp do praw, które nam się należą. W konstytucji, w karcie praw podstawowych mamy wpisaną równość wobec prawa, ale nie każdy może w równy sposób z tego korzystać. Na przykład statystycznie dziewczyny i kobiety boją się bardziej wychodzić z domu po 22. niż chłopcy i mężczyźni. Nie ma równego korzystania z bezpieczeństwa, które powinno być gwarantowane - mówiła dr Anna Strzałkowska.



- Najważniejsze jest słuchanie ludzi, partycypacja, ale nie fasadowa, tylko ta prawdziwa i wtedy mamy szansę dowiedzieć się, których grup jeszcze nie widzimy - wyjaśniała Dorota Glaza, dyrektorka Biura Aktywności Społecznej Urzędu Miasta Bydgoszczy.



Więcej w relacji Bartosza Nawrockiego - poniżej.