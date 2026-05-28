Marek Wojtkowski jest pewien, że obejmie stery w regionalnej KO. „Spełniam założenia kompromisu”

2026-05-28, 17:23 Marek Ledwosiński/DW

Marek Wojtkowski/fot. Tytus Żmijewski, PAP

- Za dwa tygodnie będę szefem kujawsko-pomorskiej Koalicji Obywatelskiej - taką deklarację złożył Marek Wojtkowski, członek zarządu wojewódzka kujawsko-pomorskiego, były prezydent Włocławka.

Powołanie nowego szefa partii w województwie to pokłosie afery z udziałem dotychczasowego lidera, senatora Tomasza Lenza. Został usunięty z szeregów Koalicji Obywatelskiej po tym, jak w Szpitalu Powiatowym w Aleksandrowie Kujawskim wykonano bez kolejki zabieg chirurgiczny członkowi jego rodziny.



Zgodnie ze statutem partii obowiązki szefa przejął tymczasowo najstarszy wiekiem wiceprzewodniczący zarządu regionu, czyli Marek Wojtkowski. Ostatecznie lidera ma wybrać zarząd regionu spośród dotychczasowych wiceprzewodniczących.



Wojtkowski twierdzi, że będzie jedynym kandydatem, zatem funkcję obejmie bez głosowania.



- 13 czerwca zwołam zarząd regionu. Wszystko na to wskazuje, że będę przewodniczącym zarządu regionu w województwie kujawsko-pomorskim. Już właściwie od dwóch tygodni prowadzę rozmowy i myślę, że osiągnęliśmy zdrowy konsensus. Wiadomo, że dwa ośrodki stołeczne miały dużo do powiedzenia, jestem kandydatem, który spełnia założenia kompromisu. Wszystko na to wskazuje, że tak właśnie pozostanie - powiedział PR PiK Marek Wojtkowski.



Plany Marka Wojtkowskiego może popsuć jedynie nieoczekiwane zgłoszenie się innego kandydata spośród obecnych wiceprzewodniczących zarządu regionu. Wówczas konieczne będzie głosowanie.