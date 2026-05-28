Znów pali się na toruńskim poligonie. W akcji jest kilkanaście zastępów strażaków

2026-05-28, 15:53 Monika Siwak/DW

Do poprzedniego pożaru na toruńskim poligonie doszło 22 maja / Fot. KM PSP Toruń

Ratownicy poinformowali Polskie Radio PiK, że sytuacja jest pod kontrolą, ale akcja wciąć trwa.

Do akcji gaśniczej wyjechało 13 wozów. Powstało kilka ognisk, więc na razie nie jest jasne, jaki obszar traw płonął. Sytuacja jest już pod kontrolą.



Wysokie temperatury i brak opadów powodują, że zagrożenie pożarowe jest bardzo duże. Ze względów bezpieczeństwa na teren poligonu nie wolno wchodzić.



W ubiegły piątek spłonęło tam 40 hektarów traw.