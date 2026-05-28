Młodych, zdolnych i odważnych twórców z regionu nie brakuje! W Toruniu mają swój festiwal [zdjęcia, wideo]

2026-05-28, 19:17  Monika Kaczyńska/DW
II Europejski Festiwal Młodych Twórców trwa w Toruniu/ Fot. Monika Kaczyńska

II Europejski Festiwal Młodych Twórców trwa w Toruniu/ Fot. Monika Kaczyńska

Swoje zdolności prezentowali artyści z całego województwa. - Mamy mnóstwo ciekawych osób, które mogą tu pochwalić się swoim talentem - mówi Paulina Majas z Europejskiego Centrum Współpracy Młodzieży w Toruniu.

  • Dwudniowy II Europejski Festiwal Młodych Twórców odbył się w Toruniu.
  • Na terenie Europejskiego Centrum Współpracy Młodzieży prezentowali się pasjonaci śpiewu, tańca, malarstwa czy fotografii.

- Głównym celem tej imprezy jest budowanie odwagi u dzieci i młodzieży, by byli gotowi pokazać to, co potrafią robić najlepiej. Chodzi o to, aby pochwalili się kompetencjami i kreatywnością - mówi Paulina Majas z Europejskiego Centrum Współpracy Młodzieży w Toruniu.

Chciałyśmy spróbować na scenie razem zaistnieć. Gramy od niedawna - na cztery instrumenty: ukulele, bas, gitara elektryczna, keyboard. Bardzo się cieszymy, że takie akcje są i że możemy się pokazać - usłyszała od uczestniczek reporterka PR PiK.

Więcej w relacji Moniki Kaczyńskiej - poniżej.

Relacja Moniki Kaczyńskiej

II Europejski Festiwal Młodych Twórców trwa w Toruniu/ Wideo Monika Kaczyńska

Toruń
II Europejski Festiwal Młodych Twórców trwa w Toruniu/ Fot. Monika Kaczyńska II Europejski Festiwal Młodych Twórców trwa w Toruniu/ Fot. Monika Kaczyńska

Region

IPN dalej poszukuje ciał osób zamordowanych przez komunistyczny reżim na bydgoskiej Łączce

IPN dalej poszukuje ciał osób zamordowanych przez komunistyczny reżim na bydgoskiej „Łączce”

2026-05-28, 21:21
Pierwsza łopata zostanie wbita niebawem. Budowa sali koncertowej w Grudziądzu staje się faktem

Pierwsza łopata zostanie wbita niebawem. Budowa sali koncertowej w Grudziądzu staje się faktem

2026-05-28, 20:10
Marszałek wystąpił do Komisji Europejskiej o zmianę sposobu podziału pieniędzy na rozwój nauki

Marszałek wystąpił do Komisji Europejskiej o zmianę sposobu podziału pieniędzy na rozwój nauki

2026-05-28, 18:08
Marek Wojtkowski jest pewien, że obejmie stery w regionalnej KO. Spełniam założenia kompromisu

Marek Wojtkowski jest pewien, że obejmie stery w regionalnej KO. „Spełniam założenia kompromisu”

2026-05-28, 17:23
Połączone siły NATO na poligonie w Kijewie pod Toruniem [zdjęcia, wideo]

Połączone siły NATO na poligonie w Kijewie pod Toruniem [zdjęcia, wideo]

2026-05-28, 16:22
Znów pali się na toruńskim poligonie. W akcji jest kilkanaście zastępów strażaków

Znów pali się na toruńskim poligonie. W akcji jest kilkanaście zastępów strażaków

2026-05-28, 15:53
W tym powiecie w Kujawsko-Pomorskiem jest największe bezrobocie

W tym powiecie w Kujawsko-Pomorskiem jest największe bezrobocie

2026-05-28, 15:31
Toruńscy radni zdecydowali o wprowadzeniu ograniczeń w sprzedaży alkoholu

Toruńscy radni zdecydowali o wprowadzeniu ograniczeń w sprzedaży alkoholu

2026-05-28, 14:28
Śmiertelny wypadek na torach. Motocyklista wjechał pod pociąg relacji Chełmża-Unisław [aktualizacja]

Śmiertelny wypadek na torach. Motocyklista wjechał pod pociąg relacji Chełmża-Unisław [aktualizacja]

2026-05-28, 14:05

Najczęściej czytane

Archiwum

maj 2026
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
2728293001020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę