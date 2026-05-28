Połączone siły NATO na poligonie w Kijewie pod Toruniem [zdjęcia, wideo]
Dziś zadania w obszarze współczesnego pola walki po raz pierwszy w Europie wykonali Polacy, Amerykanie i Brytyjczycy.
Nad ośrodkiem szkolenia w Kijewie niedaleko Torunia latały Apache i F-16, strzelano też z systemów rakietowych HIMARS. Wojskowi podkreślają, że to były udane i ważne ćwiczenia.
- Zyskujemy powoli zdolności operacyjne do tego, żeby w jak największym stopniu i jak najlepiej wykorzystywać śmigłowiec, który Polska pozyskała. To śmigłowiec wielozadaniowy, wymaga wiele nauki, wiele pracy, natomiast daje też dużo satysfakcji - mówi podpułkownik Mariusz Strzyżewski, dowódca eskadry śmigłowców AH-64.
Więcej w relacji Mariusza Ludy - poniżej.