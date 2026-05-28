W tym powiecie w Kujawsko-Pomorskiem jest największe bezrobocie

2026-05-28, 15:31  Radosław Jagieła / TB
W Powiatowym Urzędzie Pracy w Lipnie zarejestrowanych jest obecnie około 3 tysięcy bezrobotnych. / Fot. Radosław Jagieła

Z najbardziej aktualnych statystyk Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w marcu największe bezrobocie w regionie odnotowano w powiecie lipnowskim. To pierwsza taka sytuacja od kilku lat.

Stopa bezrobocia wyniosła tam 15,2 procent. To więcej niż w innych pobliskich powiatach - włocławskim (14,7 proc.) i radziejowskim (14,6 proc). Co może wpływać na taki wskaźnik?

- Jesteśmy typowo rolniczym rejonem. To są tereny po PGR i SKR, gdzie jest ograniczona liczba zakładów pracy - mówi Mariola Bock-Romanowska, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Lipnie. - Z reguły są to przedsiębiorstwa małe, zatrudniające kliku pracowników lub jednoosobowe działalności gospodarcze zajmujące się usługami lub handlem.

W Powiatowym Urzędzie Pracy w Lipnie zarejestrowanych jest obecnie około 3 tysięcy bezrobotnych. Ponad 60 proc. z nich to osoby, które nie podjęły pracy przez dłuższy czas.

Tematem tygodnia w Polskim Radiu PiK jest rynek pracy.

Mówi Mariola Bock-Romanowska, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Lipnie.

