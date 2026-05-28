Toruńscy policjanci zatrzymali 19-latka. Był „odbierakiem" podczas oszustwa seniora [wideo]

2026-05-28, 12:15  Maciej Wilkowski / TB
19-letni „odbierak" został zatrzymany kilkanaście minut po pierwszym telefonie. / Fot. Materiały policji

19-letni „odbierak" został zatrzymany kilkanaście minut po pierwszym telefonie. / Fot. Materiały policji

Próbowano ukraść prawie 70 tys. zł. Zatrzymanie było możliwe dzięki wspólnej akcji funkcjonariuszy z Komendy Głównej, Wojewódzkiej i Miejskiej. Na czym polegało oszustwo?

Senior odebrał telefon. Rozmówca przekazał mu, że dzwoni z poczty i ma dla niego przesyłkę. Po chwili zadzwonił drugi telefon. W słuchawce usłyszał, że rozmawia z policjantem, a potem z prokuratorem. Dzwoniący powiedzieli mu, że chwilę wcześniej odebrał telefon od oszustów podszywających się pod pracowników poczty.

- Poinformowali go, że jego majątek jest zagrożony. Zgodnie z instrukcją zebrał wszystkie swoje oszczędności w polskiej i obcej walucie, a także 8 sztuk złotych monet - relacjonuje podkom. Dominika Bocian z toruńskiej policji. - Całość zgodnie z instrukcją pozostawił przed drzwiami swojego mieszkania. Gotówka razem z kosztownościami zniknęły. Na szczęście, zanim senior zorientował się, że padł ofiarą oszustów, wcześniej na ich trop wpadli policjanci.

19-letni „odbierak" został zatrzymany kilkanaście minut po pierwszym telefonie. Trafił do aresztu. Grozi mu do 8 lat więzienia. Przypomnijmy - na początku miesiąca policjanci z Szubina złapali 17-latka, który także był „odbierakiem" podczas próby oszukania seniorki.

Toruń
19-letni „odbierak" został zatrzymany kilkanaście minut po pierwszym telefonie. / Fot. Materiały policji

Region

Połączone siły NATO na poligonie w Kijewie pod Toruniem [zdjęcia, wideo]

Połączone siły NATO na poligonie w Kijewie pod Toruniem [zdjęcia, wideo]

2026-05-28, 16:22
Znów pali się na toruńskim poligonie. W akcji jest kilkanaście zastępów strażaków

Znów pali się na toruńskim poligonie. W akcji jest kilkanaście zastępów strażaków

2026-05-28, 15:53
W tym powiecie w Kujawsko-Pomorskiem jest największe bezrobocie

W tym powiecie w Kujawsko-Pomorskiem jest największe bezrobocie

2026-05-28, 15:31
Toruńscy radni zdecydowali o wprowadzeniu ograniczeń w sprzedaży alkoholu

Toruńscy radni zdecydowali o wprowadzeniu ograniczeń w sprzedaży alkoholu

2026-05-28, 14:28
Śmiertelny wypadek na torach. Motocyklista wjechał pod pociąg relacji Chełmża-Unisław [aktualizacja]

Śmiertelny wypadek na torach. Motocyklista wjechał pod pociąg relacji Chełmża-Unisław [aktualizacja]

2026-05-28, 14:05
Bydgoszcz pod lupą naukowców i badaczy. Jednostkowe opowieści tworzą wielką historię

Bydgoszcz pod lupą naukowców i badaczy. „Jednostkowe opowieści tworzą wielką historię"

2026-05-28, 11:07
Jaka będzie szkoła w przyszłości W Ciechocinku debatowali nauczyciele i eksperci

Jaka będzie szkoła w przyszłości? W Ciechocinku debatowali nauczyciele i eksperci

2026-05-28, 10:00
Poranny pożar mieszkania przy ul. Dąbrowskiego w Bydgoszczy

Poranny pożar mieszkania przy ul. Dąbrowskiego w Bydgoszczy

2026-05-28, 09:06
Michał Borowczyk w Rozmowie Dnia: Dzwonisz na 112 Skup się na odpowiadaniu na pytania

Michał Borowczyk w „Rozmowie Dnia": Dzwonisz na 112? Skup się na odpowiadaniu na pytania

2026-05-28, 09:00

Najczęściej czytane

Archiwum

maj 2026
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
2728293001020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę