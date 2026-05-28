Toruńscy policjanci zatrzymali 19-latka. Był „odbierakiem" podczas oszustwa seniora [wideo]

2026-05-28, 12:15 Maciej Wilkowski / TB

19-letni „odbierak" został zatrzymany kilkanaście minut po pierwszym telefonie. / Fot. Materiały policji

Próbowano ukraść prawie 70 tys. zł. Zatrzymanie było możliwe dzięki wspólnej akcji funkcjonariuszy z Komendy Głównej, Wojewódzkiej i Miejskiej. Na czym polegało oszustwo?

Senior odebrał telefon. Rozmówca przekazał mu, że dzwoni z poczty i ma dla niego przesyłkę. Po chwili zadzwonił drugi telefon. W słuchawce usłyszał, że rozmawia z policjantem, a potem z prokuratorem. Dzwoniący powiedzieli mu, że chwilę wcześniej odebrał telefon od oszustów podszywających się pod pracowników poczty.



- Poinformowali go, że jego majątek jest zagrożony. Zgodnie z instrukcją zebrał wszystkie swoje oszczędności w polskiej i obcej walucie, a także 8 sztuk złotych monet - relacjonuje podkom. Dominika Bocian z toruńskiej policji. - Całość zgodnie z instrukcją pozostawił przed drzwiami swojego mieszkania. Gotówka razem z kosztownościami zniknęły. Na szczęście, zanim senior zorientował się, że padł ofiarą oszustów, wcześniej na ich trop wpadli policjanci.



19-letni „odbierak" został zatrzymany kilkanaście minut po pierwszym telefonie. Trafił do aresztu. Grozi mu do 8 lat więzienia. Przypomnijmy - na początku miesiąca policjanci z Szubina złapali 17-latka, który także był „odbierakiem" podczas próby oszukania seniorki.