Bydgoszcz pod lupą naukowców i badaczy. „Jednostkowe opowieści tworzą wielką historię"

To już szósta edycja konferencji Bydgostiana. / Fot. Bartosz Nawrocki

Pasjonaci historii z całej Polski spotkali się na konferencji, gdzie prezentują dzieje miasta z perspektywy mieszkańców i ich codziennych doświadczeń.

- W tym roku skupiamy się głównie na mikrohistoriach, czyli na opowieściach prywatnych i rodzinnych. Takie jednostkowe opowieści tworzą wielką historię - mówi dr Anna Nadolska, przewodnicząca komitetu organizacyjnego konferencji.



- Tyle ile mieszkańców miasta, tyle opowieści o naszym mieście - twierdzi dr Anna Kornela Jędrzejewska, dyrektorka Muzeum Okręgowego w Bydgoszczy. - Nie ma roku, abyśmy nie poznali jakiegoś nowego aspektu z historii miasta.



To już szósta edycja konferencji Bydgostiana. Udział bierze w niej ponad 50 prelegentów, co, jak podkreśla dr Anna Nadolska, jest dotychczasowym rekordem. Wydarzenie potrwa do piątku (29.05.).