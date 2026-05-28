Jaka będzie szkoła w przyszłości? W Ciechocinku debatowali nauczyciele i eksperci

2026-05-28, 10:00 Radosław Jagieła / TB

Eksperci w swoich wystąpieniach nawiązali między innymi do pożądanych kompetencji przyszłości. / Fot. Radosław Jagieła

Konferencja odbyła się pod hasłem: „Kształcenie zawodowe przyszłości. Edukacja w cyfrowym wymiarze”.

- Kiedyś uczniowie potrafili skupić się na 20-30 minut. Uczyli się i słuchali nauczyciela. Dzisiaj musimy do nich dotrzeć w ciągu 5 minut. Jeżeli tego nie zrobimy i nie stworzymy do tego odpowiednich warunków, to tej uważności w edukacji zabraknie - mówi Zbigniew Piotrowski, dyrektor Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego w Gronowie.



- Jest takie pojęcie jak rezyliencja. To elastyczność, umiejętność dostosowywania się do sytuacji, radzenie sobie z dynamicznymi zmianami i powrót do równowagi, do status quo, które decyduje o naszym dobrostanie - wymienia Maria Rotkiel, psycholog i doradca rozwoju zawodowego.



Konferencja zakończy się w czwartek (28.05.). Organizatorem jest Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku, a patronat nad wydarzeniem objęło Polskie Radio PiK.