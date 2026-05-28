Michał Borowczyk w „Rozmowie Dnia": Dzwonisz na 112? Skup się na odpowiadaniu na pytania

2026-05-28, 09:00  Michał Słobodzian / TB
Dyspozytor medyczny Michał Borowczyk w studiu PR PiK. / Fot. Izabela Langner

Czy fałszywe zgłoszenia są zmorą dyspozytorów medycznych? W jaki sposób dyspozytorzy weryfikują wezwania? Jakie mogą być konsekwencje fałszywego alarmu?

Gościem Michała Słobodziana w porannej „Rozmowie Dnia" był Michał Borowczyk z Dyspozytorni Medycznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy oraz z Katedry Ratownictwa Medycznego Collegium Medicum w Bydgoszczy UMK w Toruniu.


- Służb nigdy nie zabraknie, ale jeśli będą zajęte realizacją fałszywych zleceń, to może to wydłużyć czas oczekiwania na pomoc w sytuacjach, gdy jest ona niezbędna. Za fałszywe wezwanie ponosimy koszty finansowe, a nawet ryzykujemy czyimś zdrowiem i życiem - mówi Michał Borowczyk. - Osoba, która jest autorem takiego zgłoszenia - za wprowadzenie służb w błąd - może być ukarana co najmniej grzywną 1500 zł oraz pokryciem kosztów całej akcji. W skrajnych przypadkach jest to nawet kara do 15 lat więzienia.

Jak weryfikowane są zgłoszenia na nr alarmowe?

- Przeprowadzamy dokładny wywiad z alarmującym, a następnie porównujemy te informacje z centralną bazą danych i lokalizacją autora telefonu - mówi Michał Borowczyk. - Najlepiej podczas wykonywania zgłoszenia alarmowego skupić się na odpowiadaniu na pytania dyspozytora. On wypyta nas o wszystkie ważne szczegóły w odpowiedniej kolejności. I pomoże.

Rozmawialiśmy również o systemach SOS w samochodach i o tym, w jaki sposób skutecznie wezwać pomoc.

Cała rozmowa do wysłuchania poniżej.

Bydgoszcz pod lupą naukowców i badaczy. „Jednostkowe opowieści tworzą wielką historię"

Jaka będzie szkoła w przyszłości? W Ciechocinku debatowali nauczyciele i eksperci

Poranny pożar mieszkania przy ul. Dąbrowskiego w Bydgoszczy

Ponad 80 mandatów i blokady! Toruń wypowiedział wojnę parkującym bez ładu i składu

Wykonawca wchodzi na teren przyszłego kąpieliska nad Brdą. Na początek: raport przyrodniczy

Czy wirtualny świat można skutecznie kontrolować? Konferencja na bydgoskim UKW

Nowe wieści w sprawie włocławskiego mostu. Miasto czeka na ruch wykonawcy

Sukces studentów Politechniki Bydgoskiej na międzynarodowym konkursie Boscha w Rumunii [zdjęcia]

Z tym dębem nie było im po drodze, ale cenną bydgoską roślinę udało się ocalić

