Wykonawca wchodzi na teren przyszłego kąpieliska nad Brdą. Na początek: raport przyrodniczy

2026-05-28, 07:00  Tatiana Adonis/KB
Tak prezentować będzie się kąpielisko w bydgoskim Parku Centralnym / Wizualizacje: Katarzyna Załuska

Tak prezentować będzie się kąpielisko w bydgoskim Parku Centralnym / Wizualizacje: Katarzyna Załuska

Teren, gdzie ma powstać kąpielisko nad Brdą w Bydgoszczy, w czwartek (28 maja) ma zostać przekazany wykonawcy inwestycji. To, jak szybko rozpoczną się prace, zależy od ustaleń ekspertów, którzy sporządzą raport przyrodniczy.

Urzędnicy bydgoskiego ratusza zapewniają, że wbrew obawom ekologów i społeczników, budowa kąpieliska miejskiego w Parku Centralnym nie zdegraduje dzikiej enklawy i przyrodniczego siedliska.

Według obecnych założeń kąpielisko nad Brdą w pobliżu hal sportowych ma być gotowe w 2027 roku, ale ze względu na kwestie środowiskowe prace mogą się rozpocząć później, niż zakładano. O czym mówi Sebastian Fifielski, zastępca dyrektora wydziału inwestycji bydgoskiego ratusza.

– Zgodnie z decyzją Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska wykonawca ma obowiązek na dwa dni przed planowanym rozpoczęciem robót wykonać inwentaryzację przyrodniczą, która potwierdzi lub zaprzeczy obecności gatunków chronionych. Jeżeli takie gatunki nie wystąpią, może przystąpić do robót; jeżeli wystąpią, co jest wielce prawdopodobne, wówczas roboty będą musiały być wstrzymane do zakończenia okresu lęgowego. Prace będą mogły zostać wznowione najwcześniej we wrześniu tego roku - przypuszcza Sebastian Fifielski.

Niezależnie od tego, kiedy prace się rozpoczną, nie zaszkodzą przyrodzie - zapewnia Sebastian Fifielski. – Absolutnie nie zaszkodzą, ponieważ będą prowadzone poza okresami ochronnymi zwierząt, a jeśli chodzi o kwestie wycinki, to zrealizowana zostanie tylko w minimalnym zakresie. Lokalizacja samego kąpieliska została tak wpasowana, żeby jak najmniej drzew kolidowało z jego umiejscowieniem.


  • W ramach kąpieliska w Parku Centralnym powstanie trawiasta plaża, drewniane pomosty, budynek zaplecza, strefy rekreacyjne, gastronomiczna i spacerowe ścieżki.
  • Na kąpielisku wytyczone zostaną strefy dla pływających oraz osób nieumiejących pływać.
  • Pomost ograniczy płytki brodzik dla dzieci o głębokości do 40 cm.
  • Przy jednym z trzech pomostów zostaną zainstalowane drabinki.
  • Obiekt ma być dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
  • Wstęp na kąpielisko będzie bezpłatny.

Relacja Tatiany Adonis

Bydgoszcz

Region

Bydgoszcz pod lupą naukowców i badaczy. Jednostkowe opowieści tworzą wielką historię

Bydgoszcz pod lupą naukowców i badaczy. „Jednostkowe opowieści tworzą wielką historię"

2026-05-28, 11:07
Jaka będzie szkoła w przyszłości W Ciechocinku debatowali nauczyciele i eksperci

Jaka będzie szkoła w przyszłości? W Ciechocinku debatowali nauczyciele i eksperci

2026-05-28, 10:00
Poranny pożar mieszkania przy ul. Dąbrowskiego w Bydgoszczy

Poranny pożar mieszkania przy ul. Dąbrowskiego w Bydgoszczy

2026-05-28, 09:06
Michał Borowczyk w Rozmowie Dnia: Dzwonisz na 112 Skup się na odpowiadaniu na pytania

Michał Borowczyk w „Rozmowie Dnia": Dzwonisz na 112? Skup się na odpowiadaniu na pytania

2026-05-28, 09:00
Ponad 80 mandatów i blokady Toruń wypowiedział wojnę parkującym bez ładu i składu

Ponad 80 mandatów i blokady! Toruń wypowiedział wojnę parkującym bez ładu i składu

2026-05-28, 07:54
Czy wirtualny świat można skutecznie kontrolować Konferencja na bydgoskim UKW

Czy wirtualny świat można skutecznie kontrolować? Konferencja na bydgoskim UKW

2026-05-27, 21:30
Nowe wieści w sprawie włocławskiego mostu. Miasto czeka na ruch wykonawcy

Nowe wieści w sprawie włocławskiego mostu. Miasto czeka na ruch wykonawcy

2026-05-27, 21:00
Sukces studentów Politechniki Bydgoskiej na międzynarodowym konkursie Boscha w Rumunii [zdjęcia]

Sukces studentów Politechniki Bydgoskiej na międzynarodowym konkursie Boscha w Rumunii [zdjęcia]

2026-05-27, 20:26
Z tym dębem nie było im po drodze, ale cenną bydgoską roślinę udało się ocalić

Z tym dębem nie było im po drodze, ale cenną bydgoską roślinę udało się ocalić

2026-05-27, 19:30

Najczęściej czytane

Archiwum

maj 2026
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
2728293001020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę