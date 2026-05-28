Wykonawca wchodzi na teren przyszłego kąpieliska nad Brdą. Na początek: raport przyrodniczy

2026-05-28, 07:00 Tatiana Adonis/KB

Tak prezentować będzie się kąpielisko w bydgoskim Parku Centralnym / Wizualizacje: Katarzyna Załuska

Teren, gdzie ma powstać kąpielisko nad Brdą w Bydgoszczy, w czwartek (28 maja) ma zostać przekazany wykonawcy inwestycji. To, jak szybko rozpoczną się prace, zależy od ustaleń ekspertów, którzy sporządzą raport przyrodniczy.

Urzędnicy bydgoskiego ratusza zapewniają, że wbrew obawom ekologów i społeczników, budowa kąpieliska miejskiego w Parku Centralnym nie zdegraduje dzikiej enklawy i przyrodniczego siedliska.





Według obecnych założeń kąpielisko nad Brdą w pobliżu hal sportowych ma być gotowe w 2027 roku, ale ze względu na kwestie środowiskowe prace mogą się rozpocząć później , niż zakładano. O czym mówi Sebastian Fifielski, zastępca dyrektora wydziału inwestycji bydgoskiego ratusza.





– Zgodnie z decyzją Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska wykonawca ma obowiązek na dwa dni przed planowanym rozpoczęciem robót wykonać inwentaryzację przyrodniczą, która potwierdzi lub zaprzeczy obecności gatunków chronionych. Jeżeli takie gatunki nie wystąpią, może przystąpić do robót; jeżeli wystąpią, co jest wielce prawdopodobne, wówczas roboty będą musiały być wstrzymane do zakończenia okresu lęgowego. Prace będą mogły zostać wznowione najwcześniej we wrześniu tego roku - przypuszcza Sebastian Fifielski.





Niezależnie od tego, kiedy prace się rozpoczną, nie zaszkodzą przyrodzie - zapewnia Sebastian Fifielski. – Absolutnie nie zaszkodzą, ponieważ będą prowadzone poza okresami ochronnymi zwierząt, a jeśli chodzi o kwestie wycinki, to zrealizowana zostanie tylko w minimalnym zakresie. Lokalizacja samego kąpieliska została tak wpasowana, żeby jak najmniej drzew kolidowało z jego umiejscowieniem.







W ramach kąpieliska w Parku Centralnym powstanie trawiasta plaża, drewniane pomosty, budynek zaplecza, strefy rekreacyjne, gastronomiczna i spacerowe ścieżki.

Na kąpielisku wytyczone zostaną strefy dla pływających oraz osób nieumiejących pływać.

Pomost ograniczy płytki brodzik dla dzieci o głębokości do 40 cm.

Przy jednym z trzech pomostów zostaną zainstalowane drabinki.

Obiekt ma być dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Wstęp na kąpielisko będzie bezpłatny.