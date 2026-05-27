Z tym dębem nie było im po drodze, ale cenną bydgoską roślinę udało się ocalić

2026-05-27, 19:30  Tatiana Adonis/KB
Sesja Rady Miasta Bydgoszczy/fot. Tatiana Adonis/archiwum

Ponad 100-letni dąb ocalony. Bydgoscy drogowcy przedstawili na sesji nowe warianty przebiegu ścieżki rowerowej przy skrzyżowaniu ul. Moniuszki i Ogińskiego. Nowe rozwiązania uchronią okazałe drzewo przed wycięciem. Ich wskazanie zlecił prezydent, po tym, gdy o uratowanie dębu zaapelowali społecznicy.

- Są dwa alternatywne rozwiązania. Jedno z zawężeniem jezdni, czyli z likwidacją lewoskrętu, a drugie z poprowadzeniem drogi rowerowej ulicami alternatywnymi: Chopina bądź Sportową - mówi Wojciech Nalazek, dyrektor Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy. - Ostateczne decyzje zapadną po weryfikacji tych propozycji przez projektanta i audytora BRD.

Jeżeli projektant na nowe warianty przebiegu ścieżki rowerowej się nie zgodzi...

- Odstąpimy od realizacji tego projektu w tym fragmencie ulicy Moniuszki i będziemy poszukiwali innych rozwiązań, które oczywiście zachowają drzewo - mówi dyrektor ZDMiKP.

- Dąb zostaje - mówi Aurelia Ratajczak, Koalicja Obywatelska. - Pozostaje tylko kwestia tego, czy będziemy jechać rowerem bardziej naokoło, czy po prostu wybrany zostanie lewoskręt... Ale w każdym razie dąb na pewno zostaje, to jest najistotniejsza informacja.

- W centrum miasta i tak już panuje powszechna betonoza, pozbywamy się zieleni, pozbywamy się roślinności - podkreśla Paweł Sieg, Bydgoska Prawica. - Więc tego typu obiekty, które są charakterystyczne dla miasta, powinny zostać utrzymane.

Zdaniem dyrektora bydgoskich drogowców nowe warianty nie powinny wpłynąć na cenę inwestycji.

Relacja Tatiany Adonis

