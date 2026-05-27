Nowe wieści w sprawie włocławskiego mostu. Miasto czeka na ruch wykonawcy

Most im. Marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego we Włocławku/fot. MichalPL/Wikipedia
Ważna informacja dla mieszkańców Włocławka. Remont stalowego mostu przez Wisłę wydłuży się. Trzeba wymienić nie tylko jezdnię na przeprawie, ale i całą, odlaną ze zbrojonego betonu, główną płytę nośną, na której opiera się jezdnia.
Takie zalecenie wydał goszczący we Włocławku uznany autorytet w dziedzinie budowy mostów, profesor Arkadiusz Madaj z Politechniki Poznańskiej. W ocenie naukowca odstąpienie od wymiany płyty spowodowałoby, że za kilka lat przeprawa z powrotem nadawałaby się do remontu.
Wiceprezydent Włocławka Jarosław Zdanowski poinformował, że analiza naukowa nie wykluczyła ruchu wahadłowego podczas prac, a całkowitego zamknięcia przeprawy na czas wymiany płyty włocławski Ratusz obawiał się najbardziej:
– Profesor Madaj zaproponował usunięcie betonu. Beton, który jest na płycie głównej, należy wymienić. Takie prace można przeprowadzać połówkowo, czyli pod ruchem. Czekamy na stanowisko wykonawcy, który ma się do tego odnieść, a konkretnie dostosować cały program prac do tych okoliczności. To na pewno wydłuży prace, dlatego że w przetargu braliśmy pod uwagę wyłącznie frezowanie nawierzchni głównej i praktycznie profilowanie płyty betonowej, a teraz jest po prostu wymiana betonu – mówił wiceprezydent Włocławka Jarosław Zdanowski.
Remont włocławskiego mostu powinien zakończyć się w listopadzie. Z wieści nieoficjalnych wynika, że opóźnienie wyniesie kilka miesięcy.
Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności
Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione. Rozumiem i wchodzę na stronę