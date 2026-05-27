Nowe wieści w sprawie włocławskiego mostu. Miasto czeka na ruch wykonawcy

2026-05-27, 21:00 Marek Ledwosiński/KB

Most im. Marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego we Włocławku/fot. MichalPL/Wikipedia

Ważna informacja dla mieszkańców Włocławka. Remont stalowego mostu przez Wisłę wydłuży się. Trzeba wymienić nie tylko jezdnię na przeprawie, ale i całą, odlaną ze zbrojonego betonu, główną płytę nośną, na której opiera się jezdnia.

Takie zalecenie wydał goszczący we Włocławku uznany autorytet w dziedzinie budowy mostów, profesor Arkadiusz Madaj z Politechniki Poznańskiej. W ocenie naukowca odstąpienie od wymiany płyty spowodowałoby, że za kilka lat przeprawa z powrotem nadawałaby się do remontu.



Wiceprezydent Włocławka Jarosław Zdanowski poinformował, że analiza naukowa nie wykluczyła ruchu wahadłowego podczas prac, a całkowitego zamknięcia przeprawy na czas wymiany płyty włocławski Ratusz obawiał się najbardziej:



– Profesor Madaj zaproponował usunięcie betonu. Beton, który jest na płycie głównej, należy wymienić. Takie prace można przeprowadzać połówkowo, czyli pod ruchem. Czekamy na stanowisko wykonawcy, który ma się do tego odnieść, a konkretnie dostosować cały program prac do tych okoliczności. To na pewno wydłuży prace, dlatego że w przetargu braliśmy pod uwagę wyłącznie frezowanie nawierzchni głównej i praktycznie profilowanie płyty betonowej, a teraz jest po prostu wymiana betonu – mówił wiceprezydent Włocławka Jarosław Zdanowski.



Remont włocławskiego mostu powinien zakończyć się w listopadzie. Z wieści nieoficjalnych wynika, że opóźnienie wyniesie kilka miesięcy.